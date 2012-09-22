خلوص نیت و انگیزه الهی رزمندگان رمز ماندگاری حماسه دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی پیش از ظهر شنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس یاد یاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان ضمن گرامیداشت حماسه هشت سال دفاع مقدس و دهه کرامت، گفت: عنایات و نصرت الهی در طول سال های دفاع مقدس، یار و کمک رسان رزمندگان بوده است و ملت ما امدادهای غیبی را در طی این سال ها به عینه مشاهده کردند.

وی رمز پیروزی و ماندگاری حماسه بسیجیان و رزمندگان انقلاب اسلامی را در دوران دفاع مقدس ، خلوص نیت و انگیزه الهی آنان برشمرد و افزود: خون شهدا ضامن و پشتوانه این انقلاب بوده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان خاطرنشان کرد: خداوند متعال وعده خود را در یاری رساندن و حمایت از مجاهدین در راه خود برای رزمندگان غیور و مخلص انقلاب اسلامی ایران محقق ساخت و موجب عزت واقتدار بیشتر این انقلاب شد.

مسئول فرهنگی صنعت آب و برق استان سمنان نیز در این مراسم گفت: هر کاری که به نام و یاد شهیدان متبرک شود دارای ارزش و معنویت خواهد بود.

حجه الاسلام قدرت الله قنبری با اشاره به مقدس بودن دوران جنگ تحمیلی گفت: در طول این دوران، انسان های مقدسی با ایثار جان و هستی خود، موجب تقویت اسلام و اعتلای آن در جهان شدند.

مسئول فرهنگی صنعت آب و برق استان سمنان در پایان ضمن تاکید بر اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم، افزود: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا از جمله وظیفه امروز ملت ایران است.

این نمایشگاه حاوی عکس های متنوع و به یاد ماندنی از دوران دفاع مقدس جهت بازدید عموم بمدت یک هفته برگزار شده است.