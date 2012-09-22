محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب شهردار ری از سوی استانداری گفت: شهردار ری از میان شهرداران سابق شهرداری انتخاب شده است اما نامی را عنوان نمی کنم زیر احتمال تغییر آن وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص درخواست مجمع نمایندگان شهر تهران برای عدم تعجیل در اجرایی شدن جدایی ری از تهران گفت: در خواستی از سوی نمایندگان به استانداری ارسال نشده است که ما با آن مخالفت کنیم.

به گفته وی، ابلاغ جدایی ری از پایتخت از سوی وزارت کشور انجام شده است و استانداری تنها مجری قانون است.

محمودی با اشاره به این که منتظر ابلاغ تاسیس شهرداری ری از سوی وزرات کشور هستیم گفت: هنوز جلسات استانداری با شهرداری تهران در خصوص جدا سازی اموال مردم ری از دارایی های شهردرای تهران برگزار نشده است اما به مرور تمامی اقدامات لازم انجام می شود.

پیش از این از سوی معاون عمرانی استانداری تهران اعلام شده بود شهرداران سابق مناطق 1 ، 10 تهران از جمله گزینه های احتمالی برای شهرداری ری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سخنان این مقام مسئول، رضا سترگ شهردار سابق منطقه 10 که در زمان شهردار سابق تهران به عنوان شهردار منطقه 20 مشغول فعالیت بود و بمانیان شهردار منطقه 1 افرادی هستند که احتمال دارد به زودی به عنوان شهردار ری نامشان اعلام شود.

اما رضا سترگ در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تاکنون صحبتی در این رابطه با من نشده است. از سویی مرتضی تمدن استاندار تهران به مهر گفت: هیچکدام از این دو گزینه به عنوان شهرداران ری مطرح نیستند.