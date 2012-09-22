بیست و دومین نشست نقد کتاب فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بنیاد فارس شناسی در دومین سالگرد نشستهای نقد کتاب فارس با بیان اینکه نقد کتاب فارس پس از دو سال توانسته تبدیل به یک مطالبه عمومی شود، گفت: برنامه های فرهنگی پس از برگزاری مستمر و موفق، جایگاه خود را در میان مخاطبان پیدا می کنند، به نحوی که هیچکس توان حذف آن برنامه را نخواهد داشت.

منصور طبیعی با اشاره به اینکه این برنامه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود، افزود: پرداختن به مقوله نقد، در حوزه کتاب که در همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی که جای خالی آن احساس می شود، مایه مباهات و خوشبختی اهالی قلم است.

این استاد دانشگاه، شناخت منتقد را ابزار اصلی نقد دانست و گفت: نقادی بدون در نظر گرفتن تخصص، این مقوله جدی را به مناظره و مجادله بدل می کند و به جای روشنگری، مخاطب را نیز به غلط می اندازد.

وی شیوه بیان، بررسی میزان تأثیرگذاری و مخاطب شناسی را از دیگر ملزومات نقد جدی توصیف و تصریح کرد: آسیب شناسی نقد و نقد پذیر بودن ناقد نیز از مواردی است که باید به آن با جدیت توجه داشت.

مدیر بنیاد فارس شناسی در پایان ضمن ابراز خرسندی از استمرار دو ساله این برنامه، ابراز امیدواری کرد با همراهی رسانه ها، نقد کتاب فارس جایگاه ویژه تری در سبد فرهنگی مردم فارس پیدا کند.

سید فرشید سادات شریفی، دبیر علمی برگزاری نقد کتاب فارس نیز با بیان اینکه این برنامه پس از پشت سر گذاشتن 25 جلسه وارد مرحله تازه ای می شود، گفت: در هر فصل از نشست های نقد کتاب فارس، 4 کتاب زیر ذره بین نقد قرار می گیرد که 2 اثر از جوانان و یک اثر از پیشکسوتان به بوته نقد گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه همه حوزه های شعر، داستان، پژوهش و ادبیات کودک و نوجوان در این نشست ها مورد توجه قرار می گیرد، افزود: نقد موضوعی نسیت که بتوان از کنار فقدان آن در جامعه به راحتی عبور کرد و امیدواریم این برنامه همچنان با قوت در مسیر خود گام بردارد.

در پایان این مراسم از همراهان همیشگی نشست های نقد کتاب فارس و فعالان آن تقدیر به عمل آمد.