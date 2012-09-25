  1. ورزش
۴ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

حیدری در گفتگو با مهر:‏

هدفمان آسیایی شدن است/ اداره ورزشگاه انقلاب به سایپا سپرده شود‏

هدفمان آسیایی شدن است/ اداره ورزشگاه انقلاب به سایپا سپرده شود‏

مدیر عامل باشگاه سایپا با اشاره به اینکه جوانگرایی در این باشگاه نتایج بسیار خوبی را در پی داشته، بر تلاش مربیان و بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه برای کسب سهمیه ‏آسیایی تاکید کرد. ‏

پرویز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس، در مورد پیروزی تیم فوتبال این ‏باشگاه برابر پیکان با بیان مطلب فوق گفت: دو تیم سایپا و پیکان با مربیان و بازیکنان جوان خود بازی بدون حاشیه و زیبایی را از خود ارائه کردند که همه از تماشای این ‏بازی لذت بردند.‏

وی با اشاره به اینکه سایپا جوانان بسیار خوبی دارد و با اعتماد به آنها توانسته‌ایم در این فصل نتایج خوبی کسب کنیم، اضافه کرد: در این بازی بازیکنان تیم هم به خوبی ‏برنامه‌های تاکتیکی را در زمین پیاده کردند و در نهایت موفق شدند به سه امتیاز کامل مسابقه دست یافته و به صدرجدول صعود کنند.

‏"همدلی و اخلاق مداری یکی از اصول باشگاه سایپا است و امیدواریم بازیکنان و کادر فنی هم بدور از حاشیه روزهای خوبی را سپری کرده و به آینده فوتبال و تیم ملی ‏کمک کنند."، مدیرعامل باشگاه سایپا با اشاره به این مسئله و تقدیر از سرمربی تیم بسکتبال این باشگاه ادامه داد: اعتماد به جوانان در باشگاه سایپا نتایج خوبی در این فصل ‏به همراه داشت و امیدوارم روسا، مدیران و مربیان سایر باشگاه‌ها هم به جوان‌گرایی و استفاده از نیروهای با انگیزه و جوان روی آورند.‏

وی افزود: هر تیمی در این فصل آرزو دارد سهمیه آسیایی را کسب کند که ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و امیدواریم با کمک خدا و با تلاش کادر فنی و بازیکنان بتوانیم ‏در پایان مسابقات جزو سه تیم برتر قرار گیریم. البته همه تیم‌های حاضر در لیگ دوازدهم قدرتمند هستند، فاصله‌ تیم‌ها در جدول بسیار نزدیک است و به خاطر تفاوت در ‏تفاضل گل، جایگاه‌های تیم‌ها بالای جدول متفاوت است. ‏

حیدری در مورد نواقص مدارک باشگاه‌ها و امکانات ورزشگاه‌ها که سهمیه‌های ایران را در خطر قرار داده، تاکید کرد: در باشگاه سایپا تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات ‏انجام دادیم، حتی برای رفع مشکلات ورزشگاه انقلاب که زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اداره می‌شود، اقداماتی خوبی انجام دادیم تا مشکلات موجود را به ‏حداقل برسانیم.‏

وی از مذاکره‌اش با ترکاشوند مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی برای مساعدت بیشتر جهت رفع مشکلات نور ورزشگاه انقلاب خبر داد و اظهار داشت: رفع ‏مشکلات این ورزشگاه جزو وظایف مدیران ورزش استان است اما چون دوستان کار نمی‌کنند ما تلاش می‌کنیم تا با رفع مشکلات، جلوی ضرر به فوتبال باشگاهی کشور ‏گرفته شود.‏

مدیرعامل باشگاه سایپا اضافه کرد: اگر اداره ورزشگاه  انقلاب به باشگاه سایپا سپرده شود، حاضریم آن را به بهترین نحو اداره کنیم. امروز ما مستاجر هستیم ولی در این ‏شرایط هم سال گذشته 300 میلیون هزینه کردیم، ولی متاسفانه با سپرده شدن ورزشگاه به گهر و تیم‌های دیگر امروز شاهد بروز برخی مشکلات جدید در آن هستیم.‏

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: ایرادی که مسئولان ‏AFC‏ جدیدا از ورزشگاه گرفتند، مربوط به شکسته شدن صندلی‌ها بود که در دیدار گهر رخ داد و هنوز ‏خسارت‌های وارد شده، برطرف نشده است. در این وضعیت هم بار دیگر تاکید می‌کنم اگر ورزشگاه انقلاب کرج را به ما بسپارند، بهترین امکانات را برای آن مهیا و این ‏ورزشگاه به استانداردهای ‏AFC‏ می‌رسانیم.

حیدری در پایان در مورد راه ندادن مسئولان باشگاه پیکان به جایگاه ویژه ورزشگاه انقلاب کرج در بازی سایپا با پیکان گفت: ما همه گونه همکاری را با مسئولان تیم‌های ‏میهمان انجام می‌دهیم اما خودمان از عوامل ورزشگاه انقلاب گله داریم زیرا در بازی روز جمعه، خودم را هم به ورزشگاه راه نمی‌دادند و پس از چندین دقیقه معطلی ‏بالاخره به ورزشگاه رفتم. این شیطنت‌ها متاسفانه چنین مسائلی را پیش می‌آورد اما پیکانی‌ها مطمئن باشند چنین برخوردهایی از سوی مسئولان سایپا رخ نداده است.

کد مطلب 1702259

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