هدفمان آسیایی شدن است/ اداره ورزشگاه انقلاب به سایپا سپرده شود‏

پرویز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس، در مورد پیروزی تیم فوتبال این باشگاه برابر پیکان با بیان مطلب فوق گفت: دو تیم سایپا و پیکان با مربیان و بازیکنان جوان خود بازی بدون حاشیه و زیبایی را از خود ارائه کردند که همه از تماشای این بازی لذت بردند.
وی با اشاره به اینکه سایپا جوانان بسیار خوبی دارد و با اعتماد به آنها توانستهایم در این فصل نتایج خوبی کسب کنیم، اضافه کرد: در این بازی بازیکنان تیم هم به خوبی برنامههای تاکتیکی را در زمین پیاده کردند و در نهایت موفق شدند به سه امتیاز کامل مسابقه دست یافته و به صدرجدول صعود کنند.
"همدلی و اخلاق مداری یکی از اصول باشگاه سایپا است و امیدواریم بازیکنان و کادر فنی هم بدور از حاشیه روزهای خوبی را سپری کرده و به آینده فوتبال و تیم ملی کمک کنند."، مدیرعامل باشگاه سایپا با اشاره به این مسئله و تقدیر از سرمربی تیم بسکتبال این باشگاه ادامه داد: اعتماد به جوانان در باشگاه سایپا نتایج خوبی در این فصل به همراه داشت و امیدوارم روسا، مدیران و مربیان سایر باشگاهها هم به جوانگرایی و استفاده از نیروهای با انگیزه و جوان روی آورند.
وی افزود: هر تیمی در این فصل آرزو دارد سهمیه آسیایی را کسب کند که ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و امیدواریم با کمک خدا و با تلاش کادر فنی و بازیکنان بتوانیم در پایان مسابقات جزو سه تیم برتر قرار گیریم. البته همه تیمهای حاضر در لیگ دوازدهم قدرتمند هستند، فاصله تیمها در جدول بسیار نزدیک است و به خاطر تفاوت در تفاضل گل، جایگاههای تیمها بالای جدول متفاوت است.
حیدری در مورد نواقص مدارک باشگاهها و امکانات ورزشگاهها که سهمیههای ایران را در خطر قرار داده، تاکید کرد: در باشگاه سایپا تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات انجام دادیم، حتی برای رفع مشکلات ورزشگاه انقلاب که زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اداره میشود، اقداماتی خوبی انجام دادیم تا مشکلات موجود را به حداقل برسانیم.
وی از مذاکرهاش با ترکاشوند مدیرعامل شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی برای مساعدت بیشتر جهت رفع مشکلات نور ورزشگاه انقلاب خبر داد و اظهار داشت: رفع مشکلات این ورزشگاه جزو وظایف مدیران ورزش استان است اما چون دوستان کار نمیکنند ما تلاش میکنیم تا با رفع مشکلات، جلوی ضرر به فوتبال باشگاهی کشور گرفته شود.
مدیرعامل باشگاه سایپا اضافه کرد: اگر اداره ورزشگاه انقلاب به باشگاه سایپا سپرده شود، حاضریم آن را به بهترین نحو اداره کنیم. امروز ما مستاجر هستیم ولی در این شرایط هم سال گذشته 300 میلیون هزینه کردیم، ولی متاسفانه با سپرده شدن ورزشگاه به گهر و تیمهای دیگر امروز شاهد بروز برخی مشکلات جدید در آن هستیم.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: ایرادی که مسئولان AFC جدیدا از ورزشگاه گرفتند، مربوط به شکسته شدن صندلیها بود که در دیدار گهر رخ داد و هنوز خسارتهای وارد شده، برطرف نشده است. در این وضعیت هم بار دیگر تاکید میکنم اگر ورزشگاه انقلاب کرج را به ما بسپارند، بهترین امکانات را برای آن مهیا و این ورزشگاه به استانداردهای AFC میرسانیم.
حیدری در پایان در مورد راه ندادن مسئولان باشگاه پیکان به جایگاه ویژه ورزشگاه انقلاب کرج در بازی سایپا با پیکان گفت: ما همه گونه همکاری را با مسئولان تیمهای میهمان انجام میدهیم اما خودمان از عوامل ورزشگاه انقلاب گله داریم زیرا در بازی روز جمعه، خودم را هم به ورزشگاه راه نمیدادند و پس از چندین دقیقه معطلی بالاخره به ورزشگاه رفتم. این شیطنتها متاسفانه چنین مسائلی را پیش میآورد اما پیکانیها مطمئن باشند چنین برخوردهایی از سوی مسئولان سایپا رخ نداده است.
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