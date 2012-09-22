رفع موانع مصوبه سفر دولت به خوزستان/ اجرای 200 هزار هکتار درختکاری

محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه درختکاری و بیابان زدایی فرایندی است که باید با هدف کاهش گرد و غبار در استان خوزستان اجرایی شود.

وی با اشاره به مصوبه سفر هیئت دولت به استان خوزستان مبنی بر اجرای 200 هزار هکتار درختکاری، افزود: متاسفانه این مصوبه تا کنون با موانعی همراه بوده که این موانع هم اکنون در حال رفع شدن هستند.

محمدی زاده تصریح کرد: براین اساس پروژه 200 هزار هکتاری درختکاری در استان خوزستان ظرف مدت پنج سال اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این برنامه سالانه 40 هزار هکتار توسعه درختکاری در استان شاهد خواهیم بود، گفت: برنامه ریزی برای کاهش گرد وغبار به شدت دنبال می شود.

معاون رئیس جمهور همچنین از موظف کردن برخی دستگاههای اجرایی برای توسعه درختکاری خبر داد و گفت: اجرای نهضت درختکاری با هدف رفع گرد و غبار و جذب اکسیژن به عنوان اولویت ویژه در استان تاکید شده است.

پیش از این مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان از ناکافی بودن اعتبار برای اجرای پروژه 200 هزار هکتاری مصوب سفر دولت به خوزستان خبر داده بود.

براین اساس با توجه به مصوبه آئین نامه مقابله با گرد و غبار قرار بود دولت مالچ مورد نیاز را برای این پروژه به صورت رایگان تامین کند و اعتبارات فقط برای اجرای طرح تصویب شد اما با آزادسازی حامل‌های انرژی قیمت خرید مالچ بسیار افزایش یافت و دولت از تامین آن به صورت رایگان امتناع کرد.

به این ترتیب با توجه به اینکه تاکنون امکان تامین مالچ رایگان وجود نداشته، مقرر شد براساس تاکید صورت گرفته در توافقنامه هزینه خرید مالچ از اعتبارات پروژه تامین شود که با وجود این شرایط اجرای کامل مصوبه با اعتبارات تخصیصی امکان پذیر نشد و با توجه به قیمت بالای مالچ و ناکافی بودن اعتبار، پیش از این کار بیابان زدایی و توسعه درختکاری در سطح 200 هزار هکتار منتفی و به80 هزار هکتار تغییر داده شده بود.