تحول بنیادی با رویکرد علوم انسانی رسالت پیام نور مازندران است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق علی موحدمنش روز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در ساری افزود: عزم جدی این دانشگاه، ایجاد تحول مهم برای اسلامی کردن دانشگاهها است.



وی، تغییر در محتوای آموزشی و ایجاد ساختارهای آموزشی را از مهم ترین عوامل اسلامی کردن دانشگاه ها دانست و اظهار داشت: بسترهای مناسب را برای اسلامی کردن دانشگاهها با ویژگی های ممتاز علمی باید فراهم کنیم.



موحدمنش با اشاره به پیشرفت های علمی در کشور افزود: دستیابی به رتبه 16 علمی دنیا و رتبه اول منطقه، افتخار دیگری برای جامعه دانشگاهیان است.

کرسی آزاداندیشی اقتصاد مقاومتی



محمد رضا باقرزاده، رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر، در کرسی آزاد اندیشی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بنا نداریم اقتصاد را با درهای بسته و دژ نظامی تصور کنیم، بلکه مراد را توسعه همه جانبه خواند.

وی افزود: با ضروری خواندن تولید بر روی نحوه مصرف باید تأکید کرد و درابتدا روی یک سلسله مفاهیم پایه به توافق برسیم و پس ازلحاظ کردن آنها به سراغ تولیدی که از جنس اقتصاد مقاومتی است برویم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر گفت: اگر به یک مفهومی تخصیص بزنیم و دایره مصداق را محدود کنیم آن وقت مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معنا محدود می شود که همه انواع تولید یا مصرف مد نظر نخواهد بود.



مسئول راه اندازی دانشکده طب سنتی ساری منصوب شد



در حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قایم مقام وزیر بهداشت در مازندران، محمد آزادبخت معاون آموزشی دانشگاه به عنوان مسول راه اندازی دانشکده طب سنتی در ساری معرفی و منصوب شد.

در این حکم در خطاب به دکتر آزاد بخت آمده است: با عنایت به سوابق، تجربه و تخصص جنابعالی با حفظ سمت و ردیف حقوقی به عنوان مسئول راه اندازی دانشکده طب سنتی ساری منصوب می شوید.