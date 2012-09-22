دستگیری سارق زورگیر لحظاتی پس از سرقت در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همتی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان ملارد حین گشت زنی در سطح شهر به محض مشاهده یک دستگاه خودروی پراید که شماره پلاک آن به طرز ماهرانه ای توسط چسب جعل شده بوده مشکوک شده و دستور ایست می دهند که راننده بدون توجه به دستور پلیس با سرعت محل را ترک می کند.

وی ادامه داد: بلافاصله مأموران انتظامی با اعلام موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اقدام به تعقیب نامبرده و اجرای طرح مهارمی کنند و متهم زمانی که در یکی از طرحهای مهار این شهرستان گرفتار می شود از خودرو پیاده شده و با سلاح سرد به ماموران انتظامی حمله می کند که با سرعت عمل ماموران انتظامی وشلیک چند تیر متهم فراری از ناحیه مچ پا مجروح ودستگیر می شود.

این مسئول گفت: در بررسی سوابق متهم دستگیر شده مشخص شد وی دارای سوابق شرارت و درگیری با مأموران انتظامی بوده وقبلا چندین بار توسط پلیس دستگیر شده است و متهم پس از دستگیری در بازجوئیهای پلیس اعتراف کرد که در چند ساعت گذشته، با استفاده از سلاح سرد، خوردوی مذکور را در یکی از محله های تهران به سرقت برده است.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد با تأکید بر اینکه متهم موصوف از سارقان حرفه ای و بسیار خشن سطح استان تهران بوده است، افزود: با توجه به تلاش به موقع ماموران انتظامی در دستگیری سارق خودرو، از ماموران وطیفه شناس قدردانی بعمل آمد.

دستگیری 6 عضو باند سارقان خودرو طی عملیات پلیسی در اسلامشهر

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی، متوجه خودرویی شدند که سرنشین آن با دیدن ماموران، خودرو را ترک کرده و پا به فرار می گذارد، ماموران که به این موضوع مشکوک شده بودند به تعقیب وی پرداخته و پس از طی مسافتی، وی را متوقف و پس از دستگیر ی در بازرسی بدنی از متهم مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه از وی کشف و ضبط شد، متهم در بازجویی های اولیه ماموران انتظامی اقرار کرد که خودرواش دچار نقص فنی شده و پس از دیدن ماموران انتظامی، با توجه به اینکه مقادیری مواد مخدر با خود همراه داشته پا به فرار می گذارد.

سرهنگ پاسدار حمداله نورائی گفت: با توجه به ضد و نقیض گویی ها متهم، وی در بازجویی های تکمیلی ماموران به جرم خود مبنی بر سرقت اعتراف و اقرار کرد که از اعضاء یک باند بزرگ سرقت خودرو می باشد که به سرگردگی " علی – ع " معروف به " علی پلنگ" و سایر اعضای باند در مناطق اسلامشهر و رباط کریم اقدام به سرقت خودرو می کنند.

این مسئول افزود: در ادامه باز جوئی ها از این سارق خودرو، مخفیگاه سایر اعضاء باند در رباط کریم شناسایی و بلافاصله ماموران پلیس آگاهی به محل مورد نظر اعزام و پس از محاصره کامل منطقه در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهمان شده و 5 عضو دیگر باند سارقان خودرو را در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کردند و در بازرسی از آنجا مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین و همچنین 3 دستگاه خودروی مسروقه کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: در بازجوئی از سرکرده باند سارقان مشخص شد که وی سوژه های خود را از میان خودروهای که فاقد تجهیزات ایمنی بوده و در اطراف خیابان های خلوت پارک شده انتخاب کرده و پس از سرقت خودرو و انتقال آن به مکان مورد نظر، آنهارا اوراق کرده و با همدستی سایر همدستان خود قطعات آنها را به فروش می رسانده است، در ادامه پیگیریها، دو نفر مالخر نیز شناسایی و طی یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

گفتنی است متهمان با تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

