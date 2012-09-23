ساخت و ساز غیرقانونی در حریم موزه ملی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، هرگونه ساخت‌و‌ساز در حریم ساختمان موزه ملی قرآن که موزه ای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی است بدون گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی غیرقانونی است. ساختمان موزه قرآن متعلق به سازمان میراث فرهنگی و محوطه بیرونی آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و اجاره این محوطه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت می‌ شود. به همین دلیل به تازگی پس از دریافت مجوزهای لازم، ساخت و سازهایی در حریم این منطقه درحال انجام است که حتی مدیر موزه قرآن نیز از آن بی اطلاع است. در این باره حجت‌الاسلام فخرالدین صابری، مدیر کل موزه قرآن به خبرنگار مهر می گوید: طبق اطلاعات به دست آمده بنیاد مستضعفان که خود را مالک محوطه و عرصه موزه می داند در محوطه فضای سبز بخش شرقی موزه قرآن براساس طرح تهیه شده درحال ساخت و ساز است درحالی که موزه در جریان کیفیت کار آنها قرار ندارد با این حال با همکاری سازمان میراث فرهنگی اعتراض خود را به صورت مکتوب به مسئولان مربوطه اعلام کرده ایم.

وی افزود: نمی دانیم چه کاری انجام می دهند تنها می دانیم که فضای سبز را محصور کرده و شروع به ساخت و ساز کرده اند. شنیده ایم که قرار است ساختمانی قرینه ساختمان کنونی دفتر مجلس خبرگان ساخته شود.

صابری بیان کرد: از یک سال پیش برنامه ریزی کرده بودند ولی گویا به تازگی مجوز ساخت و ساز صادر شده است اما هنوز مکاتبات سازمان میراث فرهنگی و مدیریت موزه قرآن نتیجه محسوسی نداشته است.

در هر صورت ایجاد و ساخت و ساز در حریم هر اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی توسط هر نهاد دولتی و غیردولتی غیر قانونی محسوب می شود با این حال گویا سازمان میراث فرهنگی به رغم مکاتبات و اعلام اعتراض نسبت به این موضوع دستش کوتاه است چرا که این پروژه بی توجه به نظر این سازمان سازمان هم اکنون در حال پیشرفت است و در روزهای اخیر نیز تعدادی از درختان آن برای گسترش فضای قطع شده اند.