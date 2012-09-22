مبارزه در میدان جنگ نرم ادامه دارد/ جوانان ایران اسلامی هوشیار باشند

سردار محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: امروز همه پیشرفتهای نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون ریختن خون هزاران شهید در هشت سال دفاع مقدس است.

وی با اشاره به برنامه های سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در هفته دفاع مقدس تصریح کرد: یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته برگزاری نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس است.

جزئیات نمایشگاه دفاع مقدس در لرستان

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به ویژگی های این نمایشگاه عنوان کرد: در این نمایشگاه به نقش اقشار مختلف استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس اشاره شده است.

سردار شاهرخی با بیان اینکه دفاع مقدس توسط اقشار مختلف صورت گرفته است، ادامه داد: در این نمایشگاه دستگاههای مختلفی که در 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند مانند هلال احمر، بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی، بسیج سازندگی، جهاد سازندگی، شبکه بهداشت، هنرمندان و ... حضور دارند.

وی با اشاره به پیام برگزاری این نمایشگاه در استان لرستان بیان داشت: یکی از پیام های برگزاری این نمایشگاه این است که دفاع مقدس هنوز تمام نشده است.

مبارزه در میدان جنگ نرم ادامه دارد

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه دفاع در عرصه نظامی و سخت به اتمام رسیده ولی دفاع خطرناکتر در میدان جنگ نرم آغاز شده است، بیان داشت: به طور حتم این دفاع در عرصه جنگ نرم باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این جهاد به عنوان جهاد اکبر محسوب می شود.

سردار شاهرخی با تاکید براینکه جوانان در این شرایط زمانی باید هوشیار باشند، ادامه داد: امروز جوانان باید با بصیرت بوده و نگذارند اهدافی که دشمن در هشت سال دفاع مقدس به آنها نرسیده است در عرصه جنگ نرم موفق به دستیابی به آن اهداف شود.

وی ادامه داد: جوانان ما باید با بصیرت لازم به گونه ای عمل کنند تا کاری را که دشمن در هشت سال دفاع مقدس نتوانست به وسیله هواپیما و موشک انجام دهد امروز نتواند به وسیله ابزار فرهنگی در جامعه ما انجام دهد.

مشارکت جوانان در برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به استفاده از جوانان در برگزاری نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس در لرستان تصریح کرد: ما سعی کرده ایم که در این نمایشگاه از جوانان و توانمندی های آنها در ابعاد مختلف استفاده کنیم.

سردار شاهرخی تصریح کرد: در این نمایشگاه جوانان بهتر می توانند موضوعات مورد نیاز جامعه و هم سن و سالهای خود را ارائه و مطرح کنند.

لرستان مهمان "مردان آسمانی"

وی همچنین به دیگر برنامه های سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از برنامه های سپاه استان بازسازی عملیات بیت المقدس چهار در مرکز لرستان است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: در بازسازی این عملیات به نقش رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس و همچنین عملیات بیت المقدس چهار اشاره شده است.

سردار شاهرخی نمایش مردان آسمانی را یکی دیگر از برنامه های سپاه در استان لرستان برشمرد و گفت: این نمایش وضعیت سیاسی منطقه، حوادث دوران انقلاب و توطئه هایی که علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته را به تصویر می کشد.

وی برگزاری مسابقات ورزشهای باستانی و کشتی محلی لرستان را یکی دیگر از برنامه های در دستور کار در هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: مسابقات کشتی محلی لرستان با حضور افرادی که داوطلب هستند در هر شب و در یک وزن خاص برگزار می شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با بیان اینکه این مسابقات قبل از نماز مغرب و عشا و در منطقه زیباکنار خرم آباد برگزار می شود، بیان داشت: در این راستا جوانان لرستانی می توانند در شبهای هفته دفاع مقدس با ورزشهای باستانی و محلی که به انسان معنویت و اخلاق می بخشد آشنا شده و آنها را انجام دهند.

ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان برای توسعه لرستان

سردار شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حضور مسئولان دستگاههای اجرایی استان در نمایشگاه هشت سال دفاع مقدس استان تصریح کرد: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی استان باید با حضور خود در این نمایشگاه توانمندی های جوانان این دیار را ببینند و با آنها آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان استان لرستان باید از توانمندی این سرمایه عظیم برای پیشرفت و توسعه استان استفاده کنند، یادآور شد: این جوانان امروز بدون هیچ گونه حقوق، دستمزد و خواسته ای به صورت شبانه روزی برای برپایی این نمایشگاه تلاش و زحمت کشیده اند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر استفاده مسئولان استان از ظرفیت جوانان لرستانی در راستای ایجاد رضایت عمومی و رفع مشکلات مردم ادامه داد: مسئولان باید از این توان و ظرفیت مهم استفاده کرده و جوانان را در مسیر پیشرفت و توسعه استان ساماندهی و هدایت کنند.

استقبال بیش از 5 هزار نفر در هر شب از برنامه "مردان آسمانی"

سردار شاهرخی همچنین با اشاره به نقش برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس و بازسازی عملیاتها در فضای فرهنگی استان و استقبال مردم از آن تصریح کرد: این نمایشگاه دو سال است در استان لرستان برگزار می شود و این حضور پررنگ مردم و جوانان نشان دهنده تاثیرگذاری برپایی این نمایشگاه در فضای فرهنگی استان است.

وی با تاکید بر اینکه هر شب بیش از 5 هزار نفر از مردم مرکز لرستان در نمایشگاه، برنامه بازسازی عملیات و نمایش مردان آسمانی حضور دارند، ادامه داد: حضور مردم در برنامه های دفاع مقدس بر اساس علاقه آنها به آرمانهای انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تصریح کرد: این برنامه ها در استان لرستان مخاطب خود را پیدا کرده است.

جوانان در عمل نشان دادند که نسبت به ارزشهای نظام باور دارند و به آنها عمل می کنند.

جوان ایران اسلامی به ارزشهای نظام پایبند هستند

سردار شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزشهای محوری و بنیادین دارد، بیان داشت: هر کسی که در این نظام مسئولیت دارد باید نسبت به این ارزشها باور داشته باشد.

وی با تاکید بر عمل به ارزشهای محوری و بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: جوانان با مشارکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و بازسازی عملیات ها در عمل نشان دادند که نسبت به ارزشهای نظام باور دارند و به آنها عمل می کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ادامه داد: در برابر این عملکرد جوانان مسئولان نیز باید نسبت به جوانان و توانمندی های آنها باور داشته و از آنها در عرصه های مختلف استفاده کنند.