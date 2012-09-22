ترکیه دوستان خود را به خاطر رویکرد ضد سوری اردوغان از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "عثمان قروتورک" از اعضای حزب جمهوریخواه خلق که در پارلمان ترکیه حضور دارد با اشاره به سیاستهای دولت اردوغان در قبال بحران سوریه گفت : آتش افروخته شده در سوریه به ترکیه سرایت کرده و این به دلیل اقدامات حزب عدالت و توسعه است.

وی در ادامه افزود : ما معتقدیم که عملکرد دولت اردوغان در قبال بحران سوریه سبب افزایش تروریسم در داخل کشور شده است.

این عضو حزب جمهوریخواه خلق ( مهمترین حزب مخالف اردوغان ) در ادامه انتقادهای خود از دولت ترکیه گفت : اقدامات اخیر دولت سبب شده تا به اعتبار ترکیه لطمه بخورد و دوستی با آنکارا برای کشورهای همسایه تبدیل به یک امر خطرناک شود.

عثمان قروتورک

وی با اشاره به روابط نزدیک ترکیه با ایران و سوریه در سالهای گذشته، گفت : سیاستهای خاص دولت اردوغان در قبال سوریه سبب شد تا دوستان خود را از دست بدهیم و این به دلیل سیاستهای کوته بینانه دولت است.

قروتورک در پاسخ به این پرسش روزنامه حریت "دولت ترکیه مخالفان خود را به حمایت از بشار اسد متهم می کند، آیا حزب شما خواهان ادامه حضور اسد در قدرت است؟" گفت : زمانیکه خیزش مردم در کشورهای عربی آغاز شد و مخالفان دولت سوریه نیز علیه بشار اسد اقدام کردند، دولت ترکیه در ابتدا در قبال نحوه برخورد دولت سوریه با مخالفان سکوت کرد و این به دلیل ارتباط دوستانه آنکارا با دمشق بود.

در آن زمان ما اعلام کردیم که خواهان انجام گفتگو میان مخالفان و دولت سوریه هستیم، موضع ما همچنان همین است، اما موضوع دولت تغییر کرده است.

این عضو پارلمان ترکیه در ادامه سخنان خود، جایگاه فعلی ترکیه در روابط بین الملل را بدین شکل ارزیابی کرد : در گذشته ترکیه کشوری بود که همه روی دوستی با آن حساب می کردند. این کشور در امور کشورهای عربی دخالت نمی کرد و اگر قرار بود مداخله ای انجام شود بر اساس مکانیزمی خاص انجام می شد که سازنده باشد. اما اکنون این مکانیزم تغییر کرده و دوستی با ترکیه برای کشورهای دیگر تبدیل به یک امر خطرناک شده است.