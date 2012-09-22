زنان نقطه عطف دفاع مقدس بودند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمداسماعیل سعیدی امروز شنبه در در آئین تجلیل از پیشکسوتان و زنان ایثارگر حوزه حضرت فاطمه(س) ناحیه غدیر تبریز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و آزادگان در هشت سال دفاع مقدس، در جمع زنان ایثارگر با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند: " در دفاع مقدس بود که پرده تزویر از چهره جنایتکاران برافتاد"، افزود: با این مطلب امام راحل دستاوردهای دفاع مقدس را در زمان جنگ و بعد از آن ترسیم کرد که تحولات فعلی دنیا از مصداق بارز آن است.

سعیدی نگرانی شدید حاکمیت فعلی سردمداران صهیونیزم را ناخوشایند بودن اتفاقات در منطقه خاورمیانه و دنیا دانست و بیان داشت: تحولات منطقه و دنیا ریشه در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس دارد که تجلی تفکر اسلامی در اوج ایثار، معنویت و ایمان مردان و زنانی است که از جان خود گذشتند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی برگزاری آیین تجلیل از ایثارگران به خصوص زنان را یادآوری رشادت ها و مجاهدت های مردان و زنان خواند و خاطر نشان کرد: زنان و مردان ما در دوران هشت سال دفاع مقدس تفکری را در دنیا آفریدند که امروز این تفکر موجب خیزش اسلامی منطقه و حرکت های دیگر در غیر کشورهای اسلامی شده است و دشمن برای التیام این درد دست به ساخت فیلم موهن شده است و با این حرکت افکار عمومی دنیا را متوجه کرد که دشمنی غرب با اسلام ریشه ای است.

در این آئین همچنین با حضور سید نورالدین عافی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از یکصد زن ایثارگر، مادر شهید، فرماندهان و شورای سابق حوزه فاطمه(س) تقدیر شد.

