اسلام چراغی خاموش نشدنی است

حجت الاسلام امین الله فرید در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدام اخیر استکبار در مقابله با اسلام با بیان اینکه تمام ادیان آسمانی و واقعی مورد احترام ما قرار دارند، اظهار داشت: چون معتقدیم منشاء و ریشه تمام ادیان واقعی و آسمانی یکی است، بنابراین همه این ادیان مورد احترام ما قرار دارند.



وی افزود: اسلام کامل ترین دین است و توهین به فرستاده کامل ترین دین به مثابه توهین به خدا تلقی می شود.



حجت الاسلام فرید تصریح کرد: این عمل وقیحانه ضعف آشکار استکبار در مقابل اسلام است.



وی ناکامی دشمنان در برگزاری باشکو جنبش عدم تعهد و بیدای اسلامی را علت اقدام اخیر برشمرد و تصریح کرد: استکبار تلاش زیادی کرد تا از حضور چهره های مطرح در جنبش نم جلوگیری کند، یا حکومتهای استبدادی کشورهای اسلامی به رغم توطئه های فراوان یکی پس از دیگری سقوط کردند و همین موضوع خشم استکبار را برانگیخته است و بسب شده روشهای دیگری را برای ضربه به اسلام و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان در پیش بگیرند؛ غافل از اینکه اسلام دینی پویا، زنده و منطقی است.



حجت الاسلام فرید در ادامه دین اسلام را چراغی که روشن شده و خاموش شدنی نیست، توصیف و تصریح کرد: خدا پشتیبان این دین و عالم هستی است و ما این عمل ننگین را به شدت محکوم می کنیم.