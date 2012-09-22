به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه، بررسی طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اعاده شده از شورای نگهبان و لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی را در دستور کار دارد.

روز سه ‌شنبه نیز این کمیسیون اجتماعی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را مورد بررسی قرار می‌ دهد.

همچنین در این روز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان جمعیت هلال احمر نشست مشترک خواهند داشت و سپس به بازدید از امداد و نجات، پایگاه هوایی و کارخانه تجهیزات پزشکی و دارو‌سازی سها می پردازند.

کارگروه اشتغال، کار‌آفرینی و روابط کار این کمیسیون نیز در جلسه یکشنبه‌ بررسی طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها، مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی را دستور کار دارد.

همچنین در روز یکشنبه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کارگروه رفاه و تامین اجتماعی است.

