  1. سیاست
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

هفته جاری؛

کمیسیون اجتماعی طرح ممنوعیت عضویت مدیران در هیات‌ مدیره ها را بررسی می‌کند

کمیسیون اجتماعی طرح ممنوعیت عضویت مدیران در هیات‌ مدیره ها را بررسی می‌کند

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هفته جاری طرح ممنوعیت عضویت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیات‌های مدیره و مدیریت ‌عامل ها را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه، بررسی طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اعاده شده از شورای نگهبان و لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی را در دستور کار دارد.

 روز سه ‌شنبه نیز این کمیسیون اجتماعی طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی از عضویت در هیات‌های مدیره و مدیریت عامل را مورد بررسی قرار می‌ دهد.

همچنین در این روز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان جمعیت هلال احمر نشست مشترک خواهند داشت و سپس به بازدید از امداد و نجات، پایگاه هوایی و کارخانه تجهیزات پزشکی و دارو‌سازی سها می پردازند.
 
کارگروه اشتغال، کار‌آفرینی و روابط کار این کمیسیون نیز در جلسه یکشنبه‌ بررسی طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات، نهادها، مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی را دستور کار دارد.
 
همچنین در روز یکشنبه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار کارگروه رفاه و تامین اجتماعی است.
 
کد مطلب 1702282

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