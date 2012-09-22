سپاهان در دیدار با پرسپولیس مصدوم و محروم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان در حالی فردا به مصاف پرسپولیس می‌رود که برای این دیدار هیچ بازیکن محروم یا مصدومی ندارد و سرمربی تیم سپاهان می‌تواند از همه بازیکنان خود در این دیدار استفاده کند.

محمدباقر صادقی، دروازه‌بان سپاهان که پیش از این با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کرد، از هفته گذشته به تمرینات سپاهان اضافه شد و در حال حاضر می‌تواند تیم اصفهانی را همراهی کند.

همچنین امید ابراهیمی، هافبک سپاهان که در دیدار با الاهلی عربستان به دلیل مصدومیت تعویض شد، مشکلی برای بازی کردن در این مسابقه ندارد.

رسول خوروش، ‌سرپرست سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط سپاهان برای بازی اظهار داشت: سپاهان شرایط خوبی برای مسابقه با پرسپولیس دارد و هیچ بازیکن مصدوم یا محرومی برای این مسابقه نداریم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما با آمادگی روحی کامل به مصاف پرسپولیس می‌روند و مطمئنیم که می‌توانیم از این دیدار نهایت امتیاز را کسب کنیم.

گفتنی است بر خلاف تیم سپاهان، پرسپولیس برای دیدار با سپاهان سه بازیکن مصدوم دارد و در کنار این 3 بازیکن، علی کریمی و کریم انصاری فرد به اصفهان نیامدند.