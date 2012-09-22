محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین شعبه شورای حل اختلاف ویژه گردشگری در استان البرز راه اندازی می شود که مقارن با هفته گردشگری خواهد بود.



وی ادامه داد: این شعبه شورای حل اختلاف ویژه گردشگری در خود اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان راه اندازی می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: هدف از راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تسهیل و تسریع در امر رسیدگی به شکایات و ساماندهی فعالیت های انجام شده در حوزه گردشگری استان است.

پوینده گفت: با ایجاد این شعبه شکایات مربوطه نظیر ارائه خدمات نامطلوب به مسافران از سوی دفاتر شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری هتل ها و مراکز گردشگری استان به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تصریح کرد: اعضای شعبه شورای حل اختلاف ویژه گردشگری متشکل از دو قاضی و معاون گردشگری است.

