هنرمندان البرزی ویژگی های یک بازیگر خوب را آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز بعد از اجرای نمایش " من تا مرز من" صندلی های سالن حافظ مجموعه تئاتر شهر کرج با خیل مشتاقانه هنرمندان و اهالی تئاتر البرز همراه بود؛ علاقمندانی که آمده بودند تا ویژگی های یک بازیگر خوب از زبان " قطب الدین صادقی " نویسنده و کارگردان تئاتر و بازیگر سینما و تلویزیون بشنوند.



قطب الدین صادقی در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدا سه شاخصه اصلی را برای یک بازیگر خوب بودن برشمرد و گفت: " درک درست"،" احساس درست" و تکنیک سه عامل مهمی هستند که در کنار هم می توانند به موفقیت یک بازیگر در اجرا کمک کند.

وی سپس به تشریح هریک از این سه ویژگی برپرداخت و ادامه داد: منظورم از درک درست، داشتن یک فرهنگ عمومی و جامع از اطلاعات هنری است، یک بازیگر با ید فرهنگ تخصصی داشته باشد و از هر رشته ای سرشته و اطلاعات کافی داشته باشد یک بازیگرباید موسیقی بداند، رمان بخواند و هر روز هم بر اطلاعات تخصصی خود بیفزاید.

صادقی گفت: فرهنگ عمومی فقطط و فقط از طریق تجربه های شخصی حاصل می شود، تا کسی در جامعه نباشد و حضورپر رنگ اجتماعی نداشته باشد نمی توان گفت فرهنگ عمومی دارد.

کتاب خواندن زیاد و بهره گیری از تجاربی که هیچ گاه فرصت تجربه آنها نیست

قطب الدین صادقی در بخش دیگری برضرورت خواندن زیاد و مطالعه کتاب های مختلف تاکید کرد و گفت: اکثر افراد قریب به 75 تا 80 سال عمر می کنند آیا دراین مدت کوتاه می توانند از همه تجربه ها استفاده کنند، من فقط زمانی می توانم از وقایع و تجربه های بزرگان و اندیشمندانی که با من هم دوره نبوده اند بهره مند شوم که کتاب ها و نوشته های آنها را بخوانم.

وی افزود: در طول زندگی فرصت همه تجربه ها وجود ندارد و ما برای موفقیت لازم است که گاهی اوقات از تجارت دیگران استفاده کنیم.

داشتن یک دیدگاه مشخص

صادقی عنوان کرد: برای بازیگر خوب بودن باید تحلیل و فکر داشته باشید و به موضوعات دقیق و ریشه ای بنگرید برای خود یک دیگاه مشخص فکری داشته باشید و در کنار آن هم دانش تخصصی کسب کنید زیرا دانش تخصصی در بازیگری مثل اکسیژن هوا برای بازیگر ضروری دانست.

داشتن قدرت درک قوی

این نویسنده و کارگردان گفت: یک بازیگر باید درک قوی داشته باشد و شاخک هایش همیشه فعال باشد و این حاصل نمی شود جز با توسعه ارتباطات اجتماعی، دیدن مداوم فیلم های مختلف، شعر خواندن، موسیقی گوش دادن و... همه اینها به قدرت درک یک بازیگر کمک شایانی خواهد کرد.

تئاتر باید دغدغه های ملموس زندگی مردم را به نمایش بگذارد



نویسنده و کارگردان تئاتر و بازیگر سینما و تلویزیون در بخش دیگری درباره تئاتر نیز گفت: هنر برای کمک به انسانها است، مردم می خواهند تئاتر ببینند تا دغدغه ها، بحران ها و دلمشغولی هایشان رفع شود اما متاسفانه به دلیل عدم درک درست و واقعی از جامعه که همان فرهنگ عمومی است اغلب شاهد اجراهایی ضعیف و اغراق آمیز از سوی بازیگران تئاتری هستیم.

بکار گیری صحیح حواس پنجگانه



قطب الدین صادقی در بخش دوم شاخصه های یک بازیگر خوب داشتن احساس ( حواس پنجگانه) را مهم دانست و اظهار کرد: یک بازیگر باید حواس پنجگانه قوی داشته باشد و از تجربه های غنی برخوردار باشد، سردو گرم چشیده باشد ، کسی که بین پرقو بزرگ شده است هیچ گاه نمی تواند بازیگر خوبی باشد چون می خواهد شیک بازی کند و این مورد توجه نخواهد بود.

به دل طبیعت بزنید



وی یکی از راه های تقویت حواس را رفتن به دل طبیعت دانست و ضمن برشمردن چندی از خاطرات خود به کشورهای دور و نزدیک عنوان کرد: هنگامی که به دل طبیعت رفتم تجربه های حسی درک کردم که هیچ گاه در زندگی دودی و ماشینی شهری امروزی نمی توانستم به آنها برسم، طبیعت، کوه ها، دریا، جنگل، آسمان، خیره شدن به آسمان در شب های کویر و... رمزهایی را می گشاید که هیچ گاه نمی توانیم درکتاب ها و...به آنها در دست پیدا کنیم.

این کارگردان ادامه داد: برای پرورش احساسات و ذخیره عاطفی به احساسات غنی نیاز دارید و فقدان این شاخصه ها موجب می شود تا در بازیگری نیز طبق یک غالب اجرای ناموفقی داشته باشید، برای همین به طبیعت و سرچشمه های بزرگ هنر و ادبیات وصل شوید.

فن بیان، حواس و بدن از تکنیک های بازیگری



قطب الدین صادقی در بخش سوم صحبت های خود کوتاه به تکنیک های بازیگری پرداخت و افزود: بیان و صدا (دیکسیون) و فن درست تلفظ لغات ، در کنار بدن و بکارگیری حواس پنجگانه یک بازیگر تکنیکی و حرفه ای خلق خواهد کرد.وی درپایان کلام خود در جمع هنرمندان و اهالی تئاتر استان البرز آرزوی موفقیت کرد و گفت: تولیدات فرهنگی باید هم جهت با نیازهای مردم باشد در غیر این صورت خلاء فرهنگی ایجاد خواهد شد.

به دلیل اینکه زمان این ورک شاپ یک ساعت بود پرداختن به تکنیک های اصلی بازیگری به جلسه دیگری موکول شد.



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سپیده غفاری





