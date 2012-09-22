همایش بزرگ موتورسواران در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ظهیری سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان ظهر امروز شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: همایش بزرگ موتورسواران ریس و کراس به صورت رژه موتورسواری از محل استادیوم تختی (باغشمال) تبریز به سمت پارک شمیم پایداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این همایش با مشارکت بسیج ورزشکاران و از ساعت 17 تا 19 روز چهارشنبه پنجم مهر برگزار خواهد شد.

ظهیری همچنین به برگزاری یک دوره مسابقات موتورسواری ریس در آینده ای نزدیک اشاره کرد و گفت: به دنبال اخذ مجوز برگزاری مسابقات موتور ریس سرعت در 400 متر از راهنمایی و رانندگی هستیم که در صورت اخذ مجوز این مسابقات به زودی در تبریز برگزار می شود.

وی در ادامه یادآور شد: بر اساس رایزنی های صورت گرفته، در هفته گردشگری همایش خودروهای کلاسیک در تبریز برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود استقبال خوبی از این همایش توسط علاقه مندان به عمل آید.