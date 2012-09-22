  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

همایش بزرگ موتورسواران در تبریز برگزار می شود

همایش بزرگ موتورسواران در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس همایش بزرگ موتورسواران در تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ظهیری سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان ظهر امروز شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: همایش بزرگ موتورسواران ریس و کراس به صورت رژه موتورسواری از محل استادیوم تختی (باغشمال) تبریز به سمت پارک شمیم پایداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این همایش با مشارکت بسیج ورزشکاران و از ساعت 17 تا 19 روز چهارشنبه پنجم مهر برگزار خواهد شد.

ظهیری همچنین به برگزاری یک دوره مسابقات موتورسواری ریس در آینده ای نزدیک اشاره کرد و گفت: به دنبال اخذ مجوز برگزاری مسابقات موتور ریس سرعت در 400 متر از راهنمایی و رانندگی هستیم که در صورت اخذ مجوز این مسابقات به زودی در تبریز برگزار می شود.

وی در ادامه یادآور شد: بر اساس رایزنی های صورت گرفته، در هفته گردشگری همایش خودروهای کلاسیک در تبریز برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود استقبال خوبی از این همایش توسط علاقه مندان به عمل آید.

کد مطلب 1702297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها