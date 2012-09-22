طرح شجره نویسی امامزاده های اردبیل دنبال نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: در حال حاضر 120 امامزاده در استان وجود دارد که دنبال کردن شجره نویسی برای همه آنها مقدور نیست.

وی با بیان اینکه تعریف امامزاده بقاع متبرکه است، تاکید کرد: بسیاری از این امامزاده ها مکان مقدس و مورد احترام اهالی یک منطقه است و به همین دلیل پیگیری شجره امامزادگی برای آن غیر ممکن است.

مشهوری نظری متذکر شد: با وجود اینکه شجره نویسی برای امامزاده ها یک طرح ملی است اما نمی توان به اعتقادات مذهبی مردم و اماکن مقدس آنها بی اعتنا بود.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری تصریح کرد: امامزاده ها بهترین مکان برای ترویج فرهنگ اسلام است و به همین دلیل مهمترین وظیفه اداره اوقاف تثبیت جایگاه امامزاده ها و شناساندن آنها به عموم مردم است.

رونمایی از زندگی نامه امامزاده صالح

این مسئول نقش رسانه ها در این مهم را پررنگ و خطیر عنوان کرد و ادامه داد: جای بسی تاسف است که با وجود فعالیت 120 امامزاده شهروندان نمی توانند حتی پنج مورد از آن را نام ببرند.

مشهوری نظری اضافه کرد: در حال حاضر شجره نویسی و زندگی نامه هفت مورد از سرشناس ترین امامزاده های استان اردبیل مشخص شده که به سه زبان فارسی، آذری و انگلیسی تهیه می شود.

وی با یادآوری رونمایی از زندگی نامه سید سلیمان در فخر آباد مشگین شهر، از رونمایی زندگی نامه امامزاده صالح شهرستان اردبیل خبر داد و تاکید کرد: این طرح صرفا برای هفت مورد امامزاده در نظر گرفته شده و برای همه امامزاده ها اجرا نخواهد شد.

14 امامزاده در اردبیل احیاء می شود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه فعالیت برای احیاء امامزاده ها در دو بعد فرهنگی و عمرانی انجام می شود، تاکید کرد: از سال جاری پنجم ذی القعده به عنوان روز ملی تکریم امامزادگان در نظر گرفته شده تا با برگزاری برنامه های فرهنگی از جمله مداحی، سخنرانی، تکریم از خادمان امامزادگان و غبار روبی بتوان در این روز از فعالان این عرصه تقدیر کرد.

وی افزود: در بخش عمرانی نیز در حال حاضر در 14 امامزاده در شهرستانهای مختلف و در 10 هزار متر مربع فعالیت عمرانی از جمله، ساخت، بازسازی و تعمیرات انجام می شود که طبق پیس بینی های صورت گرفته تا سال آینده از تمامی پروژه ها بهره برداری خواهد شد.

مشهوری نظری میزان اعتبارات حدود هشت میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم به صورت تقریبی محاسبه شده و نمی تواند قابل استناد باشد و نزدیک به اعتبارات پیش بینی شده است.

وی ساخت و بازسازی امامزاده سید صدر الدین در اردبیل، امامزاده عبدالله در روستای آتشگاه، پیر ابالقاسم در سرعین، محمد حنفیه در قلعه برزن گرمی، سید دانیال و سید احمد معراجی در خلخال، سید حسن و آقا باش در کوثر، سید سلیمان فخر آباد در مشگین شهر، امامزاده لاهرود، دو امامزاده در روستای قصابه مشگین شهر، مسجد قریب در بیله سوار و امامزاده هشتجین را مهمترین پروژه های در دست اجرا عنوان کرد.

مشهوری نظری تاکید کرد: به غیر از امامزاده سید صدر الدین، امامزداه های روستای قصابه مشگین شهر و امامزاده هشتجین مابقی پروژه ها امسال به بهره برداری خواهد رسید.

