اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر،مسابقات انتخابی بدمینتون بانوان استان با حضور 30 ورزشکار از شهرهای اراک، آشتیان ،ساوه وخمین در مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد اراک برگزار شد.

در پایان و در بخش انفرادی رویا سلطانی از اراک عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد وملیکا نمکیان از اراک نایب قهرمان شد و مهسا اسماعیلی از ساوه وحنانه محمد زمانی از آشتیان بصورت مشترک عنوان سوم را به خود اختصاص دادند .

در بخش دو نفره نیز مینا کرمی و ریحانه عربی نیا از اراک عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.



مسابقات انتخابی بدمینتون جوانان استان



مسابقات انتخابی بدمینتون جوانان استان با حضور 32ورزشکار از شهرهای اراک، دلیجان، شازند ،وخمین به میزبانی شهرستان خمین برگزار شد.

در پایان ودر بخش انفرادی امید کوچکی از خمین عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد وآروین ایازی نایب قهرمان شد و سید شهاب الدین پور فرید از اراک وآرش گزی از دلیجان بصورت مشترک عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش دو نفره نیز نیما دلاوری وامیر جلال شریعت زاده از اراک عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور



هفته هفتم لیگ برتر فوتسال با انجام چهار بازی در مشهد، اصفهان، شیراز و ساوه آغاز شد.



در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور در ساوه تیم شهرداری به مصاف دبیر تبریز رفت که در نهایت هر دوتیم با نتیجه یک به یک رضایت دادند .شهرداری با این تساوی در مکان دهم قرار گرفت.



هفته هفتم لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری چهار بازی آغاز شد که در مهمترین آن‌ها گیتی پسند اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی برابر تیم نه چندان قوی میثاق به نتیجه تساوی چهار بر چهار رسید.

در یکی دیگر از بازی های مهم این هفته حفاری اهواز که مهمان ارژن شیراز بود موفق شد با نتیجه پنج بر دو حریفش را از مقابل بردارد و موقعیتش در بالای جدول را بهبود بخشد. حفاری با این برد 16 امتیازی شد و جای گیتی‌پسند را در صدر جدول گرفت.

دبیری تبریز نیز که شگفتی‌‌ساز هفته های ابتدایی لیگ فوتسال بود برابر شهرداری ساوه به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت و در این بازی مصطفی نظری از زمین بازی اخراج شد.

امروز همچنین فرش‌آرای مشهد میزبان گاز خوزستان بود که موفق شد در پایان با نتیجه 5 بر 4 پیروز شود.

همچنین در ادامه بازی‌های هفته هفتم فردا از ساعت 16 شهرداری تبریز میزبان منصوری قرچک است و از ساعت 17 دو تیم راه ساری و هلال احمر تبریز به مصاف هم می‌روند.



تست آمادگی جسمانی داوران



تست آمادگی جسمانی داوران استان جهت حضور در لیگهای کشوری در اراک برگزارشد.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هئیت فوتبال استان مرکزی ، تست آمادگی جسمانی داوران استان برگزار شد وداورانی که بتواند در این تست نمره قبولی را کسب کنند جهت قضاوت در لیگ های دسته سوم کشور معرفی خواهند شد.



پایان کلاس داوری سه به دو در اراک



کلاس داوری ارتقاء سه به دو فوتبال که به مدت چهار روز در اراک برگزار شد .



کلاس داوری ارتقاء سه به دو فوتبال که بمدت چهار روز با مدرسی محمد رضا غفاری با حضور ۳۵ نفر از داوران درجه ۳ استان مرکزی برگزار شد با برگزاری امتحانات تئوری وهمچنین تست آمادگی جسمانی به پایان رسید .