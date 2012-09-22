آبگرفتگی معابر مازندران/ افزایش ناپایداری های هوای استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه آمده است: با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با عبور یک موج ناپایدار از روی نوار شمالی و شکل گیری جریانات شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از دوشنبه سوم مهرماه تا ظهر سه شنبه شاهد ناپایداری هایی به شکل ابرناکی آسمان همراه با رگبار ورعد و برق، کاهش دما و وزش باد در استان خواهیم بود .

با توجه به شدت بارش، آبگرفتگی معابر عمومی در استان دور از انتظار نخواهد بود.

در هشدار این اداره کل به شهروندان و مسافران توصیه شد تا درهنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان بخصوص درشب و هنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن وکسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

در این اخطاریه تاکید شده تا مسافران از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

در زمان مواج و طوفانی بودن دریا از شنا کردن خودداری و ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم جهت هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.