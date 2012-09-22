32 ایستگاه باران سنجی در گلستان فعال است

به گزارش خبرگزار مهر، محمد علی مصطفوی افزود: گروه مطالعات آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گلستان با ثبت و تحلیل آمار و اطلاعات منابع آب سطحی حوضه های آبریز استان گلستان از طریق ایستگاههای شبکه سنجش تغییرات بارش و آبدهی استان را در دست مطالعه داشته و از روندهای بدست آمده در جهت پیش بینی های آتی و مدیریت هر چه بهتر سیلاب استفاده می کند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: بررسی آمار و اطلاعات منابع آب سطحی که توسط ایستگاه های سنجش ثبت می شوند به پیش بینی و مدیریت سیلاب در حال و آینده کمک می کند.

دستگیری 35 سارق در گلستان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان از دستگیری 35 سارق در راستای طرح عملیاتی شناسایی و کشف وسائل نقلیه مسروقه در پارکینگ ها و توقفگاههای عمومی در سطح استان خبر داد.



سرهنگ پاسدار عسگر ساوری گفت: طرح عملیاتی شناسایی و کشف وسائل نقلیه مسروقه در پارکینگ ها، گاراژها و توقفگاههای عمومی طی سه روز گذشته با بسیج کلیه امکانات و نیروهای پلیس آگاهی به مرحله اجرار گذاشته شد.



وی گفت: در اجرای این طرح 23 سارق وسائط نقلیه دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.



امنیت کشور مرهون خون شهیدان است



فاضل دهنوی فرماندار آزادشهر با اشاره به دفاع مقدس و نقش ایثارگریهای رزمندگان اسلام در دفاع از این مرز وبوم،آزادی و امنیت موجود در کشور را حاصل خون شهیدان و از جان گذشتگیهای آنان و ایثار و رشادت انسانهایی والامقامی که خالصانه در حراست از آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کردند دانست.



وی بر تداوم راه عزت بخش شهیدان تأکید کرد.وی از دانش آموزان خواست تا در سنگر علم و دانش در راه کسب قله های بلند موفقیت جهت اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.



عجم مدیر آموزش و پرورش آزادشهر از اولیاء دانش آموزان خواست تا همواره با ارتیاط مستمر با مدرسه،آموزش و پرورش را در رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی یاری دهند.