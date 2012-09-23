تمامی رانندگان تاکسی در مشهد بیمه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: تمامی رانندگان تاکسی در مشهدالرضا بیمه هستند.
هادی عطارزاده طوسی تعداد کل تاکسیرانان در مشهد را بیش از 13 هزار نفر دانست و تصریح کرد: حدود 10 هزار نفر از این تعداد در طرح بیمه نیمه بها هستند.
وی ادامه داد: در طرح نیمه بها 50 درصد هزینه بیمه از طرف دولت و 50 درصد باقی مانده از طرف خود راننده تاکسی پرداخت میشود.
عطارزاده در توضیح مابقی افراد که در طرح بیمه نیمهبها نیستند، عنوان کرد: تعدادی از رانندگان تاکسی در مشهد بازنشسته هستند که از محل دیگری بیمه آنها پرداخت میشود.
اتمام پروژه احمدآباد مشهد تا آبانماه سال جاری
شهردار منطقه یک مشهد از اتمام پروژه خیابان احمدآباد تا آبانماه سال جاری خبر داد.
مسعود ایاز گفت: بعد از حفاریهای صورت گرفته در خیابان احمدآباد به منظور راهاندازی خط یک قطارشهری بهسازی این خیابان که یکی از محورهای حساس شهر مشهد است در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این پروژه در دو فاز و در بخشهای پیادهروسازی، اصلاح فضای سبز، روشنایی معابر و نورپردازی آیلند میانی و همچنین اجرای کانال جمعآوری آبهای سطحی در حال انجام است.
شهردار منطقه یک مشهد با اشاره به فاز یک این پروژه گفت: فاز یک این پروژه حدفاصل میدان ملکآباد تا احمدآباد است که در حال حاضر اجرای آن 100 درصد به اتمام رسیده است.
توزیع لوازم التحریر به قیمت تعاونی در 4 بازار شهرداری مشهد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری از فروش ویژه لوازم تحریر و توزیع دفتر تعاونی تا 10 مهر ماه در چهار بازار ارزاق عمومی شهرداری مشهد خبر داد.
جلال قربانی گفت: با توجه به بازگشایی مدارس فروش لوازم تحریر و توزیع دفترچه تعاونی در چهار بازار ارزاق عمومی شهرداری از جمله بازار پیروزی، ابوذر، جمهوری و بهار صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه توزیع دفتر تعاونی و لوازم تحریر تا10 مهرماه ادامه خواهد داشت، اظهارکرد: علاوه بر توزیع دفترچه تعاونی که با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صورت گرفته در بازارها سعی شده لوازم تحریر مورد نیاز دانش آموزان با مناسب ترین قیمت در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
راهاندازی میدان بار جدید با ظرفیت 300 غرفه در منطقه 3 مشهد
شهردار منطقه 3 مشهد گفت: میدان بار جدید با 300 غرفه و برخورداری از بالاترین ظرفیت صادرات و واردات کالا در مشهد به زودی راهاندازی میشود.
ساسان نورینمقدم در جمع شورای اجتماعی محلات این منطقه در سالن اجتماعات امام خمینی(ره) اظهارکرد: به منظور رفاه حال شهروندان و ساکنان منطقه تلاش میشود نقاط قوت و ضعف این محدوده شناسایی شده و در جهت رفع نقایص برآییم.
وی با بیان اینکه این منطقه از حیث گردشگری دارای اهمیت است، بیان کرد: این منطقه ظرفیتهای جدی و موثری برای جذب گردشگر با رویکرد زیارت دارد که در صورت توجه به این پتانسیلها رشد بیشتر شهر را به دنبال خواهد داشت.
ارائه آموزشهای شهروندی به 27 مدرسه
شهردار منطقه 5 مشهد گفت: در 27 مدرسه سطح منطقه آموزشهای شهروندی ارائه میشود.
حسن حسینی اظهار کرد: 20 درصد از جمعیت حوزه خدماتی این شهرداری را دانش آموزان تشکیل میدهند از همین رو شهرداری منطقه در 27 مدرسه، آموزشهای شهروندی را بری دانشآموزان ارائه میکند.
وی با بیان اینکه شهرداری روزانه 330 خدمت را به شهروندان ارائه میدهد، همکاری دانش آموزان را با مجموعههای شهرداری ضروری دانست و افزود: خوشبختانه امسال دانشآموزان 27 مدرسه تحت آموزشهای شهروندی قرار میگیرند.
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