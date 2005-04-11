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۲۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان درگفتگو با "مهر" :

وزش طوفان شن ، امنيت شهر بم را تهديد مي كند

معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي استان كرمان از احتمال بروز ناامني و بي نظمي درشهر بم به علت وزش طوفان شن ابراز نگراني كرد .

 سرهنگ محمد رضا احمد پور  درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اين مطلب كه  ناامني و شيوع بيماري هاي مختلف از پيامدهاي سهل انگاري مسوولان درامررسيدگي به مردم آسيب ديده تلقي مي شود ،گفت : آغاز فصل گرما دراستان كرمان نيزهشداري است به مسوولان ذيربط كه درخصوص اسكان دائمي مردم آسيب ديده در اين شهراقدام كنند .

 وي با اشاره به اين امركه هنوزاسكان دائمي مردم شهربم انجام نشده است،  حتي در شهرهاي ديگرزلزله زده نيز  با خانواده هايي مواجهيم كه پس از گذشت ماهها درچادر زندگي مي كنند ، گفت : آغاز فصل گرما  شيوع بيماري هاي عفوني و فاسدشدن مواد غذايي را درپي خواهد داشت كه به دنبال  آن نيز بي نظمي و ناامني تبديل به معضلي جدي دراين استان خواهد شد .

کد مطلب 170231

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