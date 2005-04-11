وزش طوفان شن ، امنيت شهر بم را تهديد مي كند

سرهنگ محمد رضا احمد پور درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اين مطلب كه ناامني و شيوع بيماري هاي مختلف از پيامدهاي سهل انگاري مسوولان درامررسيدگي به مردم آسيب ديده تلقي مي شود ،گفت : آغاز فصل گرما دراستان كرمان نيزهشداري است به مسوولان ذيربط كه درخصوص اسكان دائمي مردم آسيب ديده در اين شهراقدام كنند .

وي با اشاره به اين امركه هنوزاسكان دائمي مردم شهربم انجام نشده است، حتي در شهرهاي ديگرزلزله زده نيز با خانواده هايي مواجهيم كه پس از گذشت ماهها درچادر زندگي مي كنند ، گفت : آغاز فصل گرما شيوع بيماري هاي عفوني و فاسدشدن مواد غذايي را درپي خواهد داشت كه به دنبال آن نيز بي نظمي و ناامني تبديل به معضلي جدي دراين استان خواهد شد .