محمد علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه اعتبارات پروژه های ملی و استانی در قانون بودجه مشخص است، اظهار داشت: برای اجرای طرح های مهر ماندگار یا دولت باید خارج از ردیف های بودجه اعتباراتی را اختصاص دهد و یا اعتبارات تملک دارایی بودجه به اجرای طرح های مورد نظر دولت اختصاص یابد.

نماینده مردم طبس، فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال جاری با مشکل تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی مواجه است بنابر این اگر بخواهد اعتباراتی را به طرح های مهر ماندگار اختصاص دهد یا باید اعتبارات پروژه های عمرانی ملی و استانی را قطع کند و یا از منابع دیگری استفاده کند که هر دو مورد تخلف از قانون بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: برخی پروژه هایی که دولت در قالب پروژه مهر ماندگار قرار داده است، عملا با فلسفه مهر ماندگار در تناقض است زیرا از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار نیست و امکان تحقق کامل آن تا پایان دولت دهم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: شاخص های انتخاب این پروژه ها برای اجرا در قالب طرح مهر ماندگار مشخص نیست و معلوم نیست چه فرد یا نهادی این پروژه ها را انتخاب کرده است در واقع عملا بودجه به سمت اجرای پروژه های غیر عملی سوق یافته است.

عبدالله زاده گفت: در جدول پیوست بودجه همه پروژه ها و اعتبارات شان مشخص است اما دولت این ها را کنار گذاشته و خودش پروژه های دیگری را انتخاب کرده و به آن ها اعتبارتی را اختصاص داده است این کار در واقع دور زدن قانون بودجه در قالب اجرای طرح مهر ماندگار است.

به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان رئیس ستاد طرح‌ مهر ماندگار هفته گذشته اعلام کرده بود : طرح های مهر ماندگار با سه برابر سرعت و شرایط عالی و مناسب نسبت به گذشته در حال پیشرفت است.