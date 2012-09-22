ذخایر صندوق توسعه/ هزینه های مهر ماندگار/ پنت هاوس 30 میلیارد تومانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

ایسنا: ‏قائم مقام صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه در بازارهای بین‌المللی گفت: در گام اول سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه توسط بانک مرکزی در بازار آزاد به ریال تبدیل می‌شودتا تسهیلات ریالی با سود 16 درصد به بخش خصوصی پرداخت شود. ‏حسینی در ادامه با اشاره به این که منابع صندوق حدود 40 میلیارد دلار است،افزود:از این میزان حدود 5,14 میلیارد دلار مسدود شده است و اکنون به صورت بالفعل 25 میلیارد دلار ظرفیت برای پذیرفتن طرح‌های جدید داریم و تا کنون با 12 بانک قرارداد عاملیت منعقد کرده‌ایم.

مشرق: روز سه شنبه هفته گذشته ، رئیس دفتر رئیس جمهور با دعوت از حدود 50 نفر از چهره های فرهنگی، روزنامه نگار و اساتید دانشگاه ، جلسه سه ساعته ای را به منظور جمع آوری پیشنهادهای آنان جهت سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل برگزار کرد. این جلسه به ریاست اسفندیار رحیم مشایی در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.

*دولت فرانسه با فراخوان حامیان فتنه 88 در صدد راه اندازی موسسه ایرانشناسی در پاریس است. در اولین جلسه این موسسه از افرادی همچون مرتضی کاظمیان،رضاعلیجانی، حمزه غالبی، مازیاربهاری، امیر فرشاد ابراهیمی و حنیف مزروعی دعوت به عمل آمده بود.

*شنیده ایم که بهزاد نبوی چندی قبل دیداری با محمد خاتمی داشته است. خاتمی در این دیدار گفته پیش بینی پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری عاقلانه نیست و به نظر من کاندیدای جریان اصولگرایی در انتخابات یازدهم برنده خواهد شد.

*علیرغم اعلام لغو سفرهای حج سهمیه ای، تاکنون اسامی بیش از 30 تن از هنرمندان تئاتر و سینما برای سفر به حج تمتع مشخص شده است.برخی از این افراد برای چندمین بار است که به سفر حج تمتع اعزام می شوند.

*در سال جدید درسی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی نماینده مردم تهران در مجلس در روزهای پنجشنبه و شنبه برای طلاب و روحانیون قم درس خارج فقه برگزار کرده اند.

*برخی چهره های اصلاح طلب درصددند با دعوت از سید حسن خمینی جهت رفع اختلاف میان مجمع روحانیون و حزب کارگزاران استفاده کنند. این افراد تلاش دارند که پس از بازگشت سید حسن از پاکستان جلسه ای را با محوریت سید حسن در مرقد امام برگزار کنند که تاکنون موفق نشده اند.

*کروبی اخیرا از طریق خانواده خود از خاتمی خواسته است با ورود به دعوای کارگزاران و مجمع روحانیون به این قضیه فیصله دهد. این در حالی است که برخی اطرافیان کروبی از کمرنگ شدن حصر خانگی وی سخن می گویند.

*کاظمینی بروجردی از سرحلقه فرقه های انحرافی که در زندان به سر می برد در نامه ای به محمد خاتمی از وی خواسته است برای آزادی وی اقدامات لازم را به عمل آورد. وی که ازعدم تعادل روانی رنج می برد در ادامه به خاتمی توصیه کرده چنانچه نمی تواند کاری انجام دهد این مسوولیت را به آیت الله صانعی بسپارد.

*یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری درصدد است در روزهای آینده به شهر قم سفر کند تا ضمن سخنرانی در جمع طلاب و روحانیون، دیدارهایی نیز با برخی علما و مراجع داشته باشد.

*شنیده ایم بودجه پروژه مهر ماندگار 175 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که از این مبلغ تاکنون 100 هزارمیلیارد آن هزینه شده،50 هزارمیلیارد آن نیز تا پایان دولت دهم پرداخت می شود و 25 هزار میلیارد تومان باقیمانده برای دولت یازدهم خواهد بود.

*پس از آن که دکتر احمدی نژاد اعلام کرد به عنوان رئیس جمهور برای آخرین بار به نیویورک سفر می کنم، برخی حامیان وی در محافل و جلسات مختلف می گویند سفر بعدی دکتر احمدی نژاد به نیویورک به عنوان دبیر کل سازمان ملل خواهد بود.

*بودجه نهاد های فرهنگی همچون بنیاد شهید، نهاد نمایندگی در دانشگاه ها، جامعه الزهرا، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات، جامعه المصطفی، موسسه امام خمینی، مرکز کامپیوتری طلاب حوزه و بسیاری دیگر از مراکز فرهنگی یا پرداخت نشده و یا به شدت کاهش یافته است به گونه ای که موجی از تعدیل کارکنان در این مراکز ظرف ماه های اخیر آغاز شده است. این مراکز علیرغم برخورداری از بودجه مصوب در لایحه بودجه،از این حق قانونی محروم مانده اند.

*شنیده ایم افراد وابسته به یک سفارتخانه اروپایی که اقدام به نظرسنجی بدون مجوز در کشور کرده بودند دستگیر شدند. این افراد ماموریت داشتند درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری اطلاعاتی را از سطح کشور جمع آوری کنند.

*یکی از نزدیکان دکتر حداد عادل با رد برخی شایعات درباره انتصاب وی به عنوان رئیس صدا و سیما گفت: این افراد با هدف تضعیف مدیریت مهندس ضرغامی بر صدا و سیما و همچنین القای عدم حضور حداد عادل در صحنه انتخابات، به تولید این شایعات بی اساس اقدام کرده اند.

*تبلیغ برگزاری کنسرت های موسیقی توسط خوانندگان زن به روی جلد مجلات هم کشیده شده است. در هفته گذشته روی جلد یکی از مجلات زرد به تبلیغ کنسرت یک بازیگر زن سینما اختصاص یافته بود.

*کارشناسان در ارزیابی آخرین وضعیت سوریه می گویند 1- به جز منطقه "عدله" که نقطه قرمز وجود دارد در بقیه مناطق ارتش سوریه تسلط بر اوضاع دارد.2-ریزش ها در ارتش متوقف شده و روحیه سربازان و فرماندهان ارتش که در برهه هایی متزلزل نشان می دادند خوب و قوی است.3-مردم سوریه با مشاهده جنایات سلفی ها و خارجی ها، از آنان تنفر پیدا کرده و به حمایت جدی از نیروهای ارتش روی آورده اند.4-با هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعات مردمی سوریه چندین پایگاه استراتژیک معارضان شناسایی و ضربات سنگینی به آنها وارد آمده است.5-تنها در منطقه حلب تاکنون بیش از 4 هزار تن از معارضان کشته شده اند که اکثر آنها دارای ملیت های لیبیایی،سعودی، یمنی، قطری،اردنی،سودانی،تونسی،افغانی،پاکستانی و سومالیایی هستند.6-برگزاری اجلاس تهران و سخنان حمایت آمیز مقام معظم رهبری در دیدار سران کشورها از دولت و مردم سوریه، نقش بسزایی در بازگشت آرامش به این کشور و تغییر لحن کشورهای حامی معارضان داشته است.

فاطر نیوز: مراسم برائت از مشرکین به عنوان یکی از ارکان مناسک حج، هرساله براساس توافق سازمان حج و زیارت ایران و وزارت حج سعودی برگزار می‌شود‌ اما مسئولان سازمان حج، امسال تفاهمنامه‌ای را با طرف سعودی امضا کردند که بر خلاف سال‌های گذشته اجرای مراسم برائت از مشرکین منوط به اجازه طرف سعودی شده ‌و عملاً از دستور کار خارج شده است.اما در توافقنامه سال جاری دو طرف ضمن حذف عبارت (طرف ایرانی مواضع احتیاط‌آمیز و ملاحظات خود را اعلام کرد) نسبت به تفاهنمامه سال گذشته، آورده‌اند: «طرف سعودی تاکید می‌کند که در هر صورت هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست… طرف ایرانی نیز ضمن اعلام آگاهی نسبت به این امر، اعلام کرد که با تعالیم و دستورالعمل‌های حج مخالفت نکرده و آن را نقض نخواهد کرد. (فأبدی الجانب الایرانی إحاطته علماً بما ذکر ولن یخالف تعلیمات الحج.)هم‌اکنون ریاست سازمان حج و زیارت ایران که از سوی دولت منصوب می‌شود، برعهده حجت‌الاسلام سید‌احمد موسوی است. این تفاهم‌نامه نیز توسط حمید حبیبی تنها به نمایندگی از سوی آقای موسوی به امضا رسیده است.حبیبی هم‌اکنون رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان سعودی است.

بصیرت: - اگر فرزندان این آب و خاک بدانند داستان «دریاقلی سورانی» که به جای «پطرس قهرمان» که افسانه‌ای بیش نبود، پرده‌ای از حقیقت و رشادت یک ایرانی مسلمان است که برای نجات آبادان از سقوط به دست حرامیان بعثی، شبانه هشت کیلومتر را از بهمن‌شیر تا آبادان با دوچرخه رکاب زد تا به مردم اطلاع دهد دشمن در حال عبور از کارون و اشغال آبادان است، با احساس غرور، حس میهن‌پرستی و مقابله با دشمن و دفاع از کشور، برای همیشه در وجودشان قد می‌کشد و به اوج می‌رسد و در بزنگاه‌ها به‌کار نظام و کشور می‌آید. با ذکر صلوات به شهیدان، اعلام کنیم بر سر پیمانان خود با آن‌ها هستیم. ان‌شاءالله

- در هفته گذشته خبری با عنوان ورود آقازاده لندن‌نشین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 و با اراده‌ای سیاسی در سایت‌ها و خبرگزاری‌های کشور منتشر شد. بنا بر خبرهای تکمیلی، ظاهراً نامبرده هم‌اکنون به دبی رفته است. همچنین وی برای ورود به کشور از پاسپورت ایرانی خود استفاده نخواهد کرد! بلکه از نمایندگی وزارت خارجه برگه تردد و ورود دریافت کرده است! حال این سؤال مطرح است که اگر مهدی هاشمی پاسپورت قبلی خود را در اختیار ندارد، چگونه از لندن به دبی آمده و اگر آن را در اختیار دارد، چرا برای ورود به کشور از همان پاسپورت استفاده نخواهد کرد؟! دو احتمال در این خصوص گفته شده است: اولین احتمال شاید وجود مهره‌های ورود و خروج طیف وسیعی از کشورهای مختلف است که نشان می‌دهد آقا زاده لندن‌نشین در طول مدت اقامت خود در اروپا به کشورهای مختلفی سفر کرده و در آن جا حضور داشته است که ممکن است مورد سؤال جدی دستگاه‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران که در انتظار وی هستند، قرار گیرد. اما احتمال دوم که محتمل‌تر هم هست، حکایت از تحویل پاسپورت به کشوری است که قصد اخذ پناهندگی از آن کشور را داشته است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پاسپورت او در اختیار دولت انگلیس است. یک مقام امنیتی مسئول باتوجه به انتشار اخباری درباره ورود مهدی هاشمی به کشور گفت: بازداشت مهدی هاشمی درصورت ورود به کشور قطعی است و حتماً به اتهامات او رسیدگی خواهد شد. وی افزود: از نظر ما چیزی به نام «مصونیت موقعیت» وجود ندارد و جرایم امنیتی شامل مرور زمان نمی‌شوند و ما با عوامل مخل در امنیت کشور تعارف نداریم و حتماً به اتهامات آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.

* اخبار به‌دست آمده، از فعال‌شدن برخی از چهره‌های نزدیک به سران فتنه در قالب فعالیت‌های علمی- دانشجویی حکایت دارد. یکی از مشاوران میرحسین موسوی و خاتمی (س.ج) که نظریه‌پردازی‌های وی در قالب جزوه معروفی در زمان فتنه 88 ظهور و بروز یافته بود، ضمن فعال شدن در محیط‌های دانشگاهی، کلاس‌های روش تحلیل برگزار می‌کند! این فرد که با تساهل و تسامح از زندان رهایی یافته، هم‌اکنون ضمن فعالیت‌های علمی که خود، آن را هم‌یابی و هسته‌سازی، می‌داند، مجموعه مقالاتی را نیز در برخی رسانه‌ها در باب تلاش برای ایجاد تغییر آغاز کرده است.

* عناصر وابسته به یک جریان خاص و نوظهور سیاسی در حال پرونده‌سازی برای برخی کاندیداهای احتمالی ریاست‌جمهوری یازدهم هستند. برخی از عناصر فعال این جریان، تشکیل پرونده قضایی برای یک کاندیدای نسبتاً قطعی را تیر خلاص این جریان به وی در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده‌اند. هم‌اکنون دو پرونده در یکی از شهرها برای این کاندیدا تشکیل شده که گفته می‌شود قاضی پرونده از نیروهای نزدیک به این جریان خاص سیاسی است که توسط یکی از مسئولان سابق مدیریت می‌شود.

* هفته گذشته «خاله شادونه» در نمایشگاه نشریات خانوادگی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، در سالنی که به کودکان اختصاص داده شده بود، به اجرای برنامه پرداخت؛ اما در این برنامه، مواردی بسیار عجیب و قابل تأمل مشاهده می‌شد. از آرایش غلیظ «خاله شادونه» گرفته تا موسیقی‌های بسیار تند و زننده، که البته هیچ نسبتی با فضای کودکانه نداشت و فقط سبب حرکات جلف و موزون برخی دختران جوان در ردیف‌های انتهایی سالن شده بود! (که به حرکاتی شبیه بود که در پارتی‌ها مرسوم است.)

* دولت فرانسه با فراخوان حامیان فتنه 88 درصدد راه‌اندازی مؤسسه ایران‌شناسی در پاریس است. در اولین جلسه این مؤسسه از افرادی همچون مرتضی کاظمیان، رضاعلیجانی، حمزه غالبی، مازیار بهاری، امیرفرشاد ابراهیمی و حنیف مزروعی دعوت به عمل آمده بود.

* بنا به گفته برخی مقامات آمریکایی، دولت این کشور گروهک منافقین را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف می‌کند. دادگاه آمریکا کمتر از 4 ماه پیش به دولت این کشور 4 ماه مهلت داده بود تا در این‌باره تصمیم بگیرد. دولت آمریکا 15 سال پیش، این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود. این تصمیم حدود یک هفته پس از تخلیه اردوگاه اشرف در عراق از اعضای این گروه اتخاذ شده است. بریتانیا و اتحادیه اروپا قبلاً این گروهک آدم‌کش و جانی را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کرده بودند.

فاطرنیوز : مهدی هاشمی رفسنجانی که از لندن به دبی رفته ودر آنجا به سر می برد شنبه (امروز)به تهران باز می گردد. وی برای ورود به ایران از پاسپورت خود استفاده نمی‌کند و با استفاده از برگه‌ای که نمایندگی وزارت خارجه در دبی برای وی صادر کرده وارد ایران خواهد شد. مهدی هاشمی اعلام کرده که پاسپورت قبلی خود را گم کرده است. صدور برگه تردد به جای پاسپورت برای مهدی هاشمی رفسنجانی با هماهنگی و دستور علی اکبر صالحی وزیر خارجه صورت گرفته است.

عصرایران: خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی به بررسی بازگشت دوباره آیت ا...هاشمی رفسنجانی به عرصه سیاسی ایران و نقش آفرینی احتمالی او در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران پرداخته است.

بصیرت: -علی قاسمی: نسبت هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، چندان بیشتر از هزینه تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا نمی‌باشد، در عین آن که سیاست تحریم اقتصادی ج.ا.ا، به گونه‌ای که تدوین و اجرا گردیده، درکسب منافع استراتژیک برای آمریکا نیز موفق نبوده است. و نکته‌ای مهمتر این که؛ ج.ا.ا همواره این گونه تهدیدات را به یک فرصت طلایی برای رشد و پیشرفت کشور، رسیدن به استقلال کامل، خودکفایی در غالب بخش‌های تولیدی و ارتقاء قدرت ملی خود تبدیل کرده است. در واقع، بنا به اذعان دوست و دشمن، رشد و توسعه فزاینده جمهوری اسلامی ایران در این 33 سال پس از انقلاب در عرصه های بزرگ علمی همچون؛ فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای، علوم پیچیده ژنتیک، نانو، هوا و فضا، دیجیتال و ... بعد از الطاف الهی، در سایه همین تحریم‌ها به دست آمده است.

جام نیوز: -سازنده افغانی فیلم "سنگ صبور" که گلشیفته در آن نقش یک روسپی را به نمایش گذاشته به بی بی سی گفته است: «معلوم نبود اگر گلشیفته فراهانی نبود این فیلم را می‌ساخته است یا نه.وی در توضیحات خود می افزاید: «او می گوید که پس از آنکه پیشنهاد ساخت این فیلم به او شد، ابتدا برای ساخت آن تردید داشت و پس از آنکه ساخت آن را آغاز کرد، بزرگترین مشکل او پیدا کردن بازیگر نقش اصلی بوده تا اینکه ژان کلود کاریر، یکی از فیلمنامه نویسان این فیلم، گلشیفته فراهانی را به رحیمی معرفی کرد.البته گلشیفته فراهانی در مصاحبه ای پیش از این وقیحانه به بی بی سی درباره نقش فوق العاده! خود گفته بود: «این نقش آنقدر جذاب است که هر بازیگر زنی دوست دارد آن را بازی کند.»

-جرج سوروس، فعال حامی فتنه ۸۸، از بین ده نفر اول خارج شد و در رده پانزدهم قرار گرفت. اما جرج سوروس، فعال حامی فتنه ۸۸، از بین ده نفر اول خارج شد و در رده پانزدهم قرار گرفت.میزان متوسط دارایی های چهارصد ثروتمند آمریکا حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار است که در مقایسه با سال گذشته دویست میلیون دلار افزایش یافته است.

-به گزارش المنار (Almanar)، سفیر آمریکا در تونس با پوشیدن لباس نیروهای پلیس از سفارت این کشور در تونس فرار کرد و از دست تظاهرکنندگان خشمگین جان سالم به در برد.زمانی که تظاهرکنندگان خشمگین سفارت آمریکا را در شهر تونس به محاصره در آوردند و با وجود مقاومت شدید نیروهای امنیتی توانستند به داخل سفارتخانه وارد شود، سفیر آمریکا در سفارتخانه بود اما وی با پوشیدن لباس نیروهای امنیتی تونس از محاصره نجات یافت.

-حتی بی بی سی انگلیسی هم حاضر نیست ناموس خود را بفروشد. همان بی بی سی که از انتشار عکس برهنه گلشیفته و دیگر زنان ابایی ندارد، از انتشار عکس های برهنه عروس ملکه به خشم می آید و در هنگام دفاع از عروس ملکه حاضر است عکس او را با روسری منتشر کند.

-پرونده سازی تازه برای ایران: رادیو زمانه: «مدیر اجرایی ریاست دفتر والی هرات از سوی اداره امنیت ملی این ولایت به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد.طبق این گزارش، "محی‌الدین نوری" سخنگوی والی هرات، گفته است: «این فرد که تحت تعقیب بود، در شهرک "اسلام‌قلعه" (در مرز مشترک با ایران) پیش از خروج از افغانستان بازداشت شده است. از این فرد یک هارد دیسک با حجم وسیعی از اطلاعات محرمانه به‌دست آمده است و اکنون در اداره امنیت ملی تحت بازجویی قرار دارد. او که از ۱۸ ماه پیش به‌عنوان مدیر اجرایی ریاست دفتر والی هرات کار می‌کرده، به همه اسناد محرمانه دولتی دسترسی داشته است.»

-بی بی سی فارسی (BBCPersian) لحظاتی پیش خبر داد که دولت ایالات متحده امروز سازمان جنایت پیشه مجاهدین خلق (منافقین) را از لیست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا حذف می کند.

-سایت بی بی سی فارسی(BBC Persian) نوشت: «وکلای زندانیان بازداشتگاه بگرام در شمال کابل، آمریکا را متهم به نقض حقوق بشر کرده و گفته اند که در یک دهه گذشته افراد زیادی در این بازداشتگاه شکنجه شده‌اند. این وکلا که از مسئولان "شبکه جهانی عدالت" هستند، روز جمعه به خبرنگاران در کابل گفتند که آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. به گفته آنها، برخی از بازداشتی ها در این بازداشتگاه در اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند و وکلای مدافع در شش سال گذشته اجازه ملاقات با زندانیان را نداشته اند. اعضای این شبکه جهانی که مقر آن در نیویورک است، برای دسترسی زندانیان به عدالت فعالیت می‌کنند.»این سایت افزود: «خانم فوستر گفت که بازداشتی‌های بازداشتگاه بگرام شکنجه می‌شدند و مسئولان آن حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشتند. خانم فوستر گفت که به عنوان یک شهروند آمریکا شرمنده است که کشورش بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است. او افزود: "ما می‌دانیم که صدها نفر در زندان‌های آمریکا شکنجه شدند و این را هم می‌دانیم که کسانی در زندان بگرام به دلیل این شکنجه‌ها جان خود را از دست دادند. ما کاملاً باور داریم که حکومت آمریکا و سیاست‌هایش حقوق بسیاری از مردم را نقض کرده است. بسیاری از افراد بدون شواهد و مدارک از سوی آمریکایی‌ها بازداشت و در بازداشتگاه بگرام زندانی شدند."»

- «به گزارش خبرگزاری رویترز، هکرهای ایرانی در طول یک سال گذشته چندین بار به سایت های سه بانک بزرگ آمریکایی حمله کرده اند. این خبرگزاری به نقل از افراد مطلع اعلام کرد، موسسه های بانک آف آمریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی گروپ از اواخر سال ۲۰۱۱ به طور مداوم مورد هجوم هکرهایی از ایران قرار گرفته اند.»

-روزنامه واشنگتن تایمز (washingtontimes) روز گذشته با انتشار سخنان مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم از نگرانی جدی مقامات آمریکایی از توانایی های سپاه قدس ایران در گسترش عملیات های خود در کل جهان پرده برداشت.به نوشته این روزنامه «مقامات آمریکایی اذعان کرده اند که سپاه قدس تهدیدی جدی برای آمریکاست.»این روزنامه از زبان کارشناسان نظامی و امنیتی متذکر می شود که نیروهای ویژه سپاه قدس ایران، با برنامه ریزی های ویژه خود، در تمامی حملات علیه اسرائیل در سرتاسر جهان حضور دارند.

تابناک: -هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که وزارتخارجه آمریکا در صدد است نام گروهک منافقین را از لیست گروه های تروریستی وزارت خارجه آمریکا حذف کند .

ایرنا: -برنامه های کلینیک نماز یا ˈاسمارت نمازˈ در مالزی که در آن کارشناسان به توضیح تأثیر نماز و عبادت بر امور معنوی، مادی و جسمی افراد می پردازند با استقبال مردم این کشور روبرو شده است.به گزارش ایرنا، این کلینیک ها با نظارت سازمان آیکیم (موسسه فهم اسلامی) در مالزی، از سوی دستگاه های دولتی در مساجد و نیز بخش های خصوصی در جامعه این کشور اجرا می شود.در این مکان ها متخصصان و مشاوران در خصوص تأثیر نماز و عبادت بر امور معنوی، مادی و جسمی افراد توضیح می دهند.کارشناسان یاد شده همچنین درباره راه های بهره گیری از نماز برای حفظ سلامت، کاهش درد، آرامش اعصاب و قلب، سلامت عضلات کمر و دست و پا و غیره آموزش می دهند.

ایسنا: -حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان معتقد است که دانشجویان نباید بگذارند در دانشگاه‌های کشور سرفصل‌های دمکراسی تدریس شود، چرا که این موضوع دروغی بیش نیست.

فارس: -«عبدالرؤوف الشایب»، سخنگوی ائتلاف انقلابیون 14 فوریه بحرین در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم گفت: نهادها و فعالان حقوق بشر بحرینی از طریق برگزاری جلسات شورای حقوق بشر توانستند بحرین را وادار کنند تا گزارشگر بین المللی ویژه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در بحرین که بتواند به طور مستقل کار کند، تعیین شود.

فارس: -مرکز تحقیقات کنگره آمریکا: تحریم‌های اقتصادی بر ایران بی‌تاثیر بوده است. «مرکز تحقیقات کنگره» آمریکا در مقاله‌ای تحلیلی به قلم «کنت کتزمن» می‌نویسد: دولت اوباما همواره در تلاش بوده تا ایران را تهدیدی جهانی نشان دهد و از این طریق به اهداف خود دست یابد. از اواخر سال 2011 و در پی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، بحرانی جدی به وجود آمد، تا جایی که اسرائیل، آمریکا را به حمله یکجانبه به تاسیسات هسته‌ای ایران تهدید کرد.

-محمود احمدی نژاد پیش از ظهر (اول مهر) از طریق فرودگاه مهر آباد عازم نیویورک خواهد شد و سفر وی به این کشور بیش از یک هفته به طول خواهد انجامید.احمدی نژاد در میانه سفر خود به این شهر در فرودگاه نوآکیشوت پایتخت موریتانی برای سوخت گیری توقف خواهد داشت و سپس عازم فرودگاه جان.اف.کندی نیویورک خواهد شد.محل اقامت رییس جمهور در شهر نیویورک هتل "واویک نیویورک" است. این هتل در سال 1926 ساخته شد و در خیابان ششم (منهتن) قرار دارد.در طول اقامت احمدی نژاد در این شهر بیش از یکصد و پنجاه مامور آمریکایی حفاظت از وی را بر عهده خواهند داشت.مهم‌ترین برنامه احمدی نژاد در این سفر سخنرانی در سازمان ملل متحد است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 25 سپتامبر شروع به کار خواهد کرد که سخنرانی سخنرانان آن بر طبق لیست و بر اساس حروف الفبا خواهد بود.از جمله برنامه‌های ثابت رییس جمهور در سفر به نیویورک دیدار با گروه‌های مختلف آمریکایی اعم از دانشجویان، هنرمندان، نخبگان و همچنین اساتید دانشگاه‌ها در این کشور است؛ این در حالی است که تلاش‌های بسیاری از سوی محافل صهیونیستی برای مقابله با این ملاقات‌ها و عدم ارتباط مستقیم مردم آمریکا با احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد.مصاحبه با رسانه‌های خارجی گوناگون نیز از جمله برنامه‌های دیگر احمدی نژاد در سفر امسال است که هر ساله نیز به طور مستمر انجام می شد. امسال رییس جمهور با شبکه های مختلف جهانی از جمله ‌CNN، CBSو راشاتودی مصاحبه خواهد کرد.مصاف گزارشگران زبده آمریکایی و رییس جمهور گاه صحنه‌های دیدنی را خلق کرده است که در عرصه رسانه‌ای جاودان شده است.

برهان: بررسی علل افزایش طلاق در گفت‌‌و‌‌گو با دکتر «امیر‌حسین بانکی‌‌‌پور‌‌فرد»؛ چرا جوانان طلاق را به ‌عنوان راه حل مشکلات انتخاب می‌‏‌کنند؟ وقتی ارزش‏‌های مدرن جایگزین ارزش‌‏های مذهبی و سنتی شود؛ دیگر حفظ کیان خانواده‌ برای جوانان چندان اهمیتی پیدا نمی‌‏کند و ‌به‌ راحتی، با بروز مشکلات هرچند کوچک و قابل حل، طلاق را به عنوان راه حل مشکلات خود ‌بر می‌‏گزیند؛ متأسفانه در سال‌های اخیر طلاق در کشور ما سیر صعودی پیدا کرده است و اگر کارشناسان و مسئولین کشور در حل این معضل اجتماعی چاره‏ای نیندیشند، این مسئله به زودی تبدیل به یک بحران جدی خواهد شد. در خصوص بررسی علل افزایش آمار طلاق به سراغ «دکتر امیر‌حسین بانکی‌پور‌فرد»، کارشناس مسائل اجتماعی و استادیار دانشگاه اصفهان رفتیم تا از نظرات ایشان در این خصوص جویا شویم. از نظر ایشان تغییر نگرش جوانان، گستردگی روابط اجتماعی زن و مرد در بیرون از منزل و مصرف‌گرایی از عوامل اصلی افزایش طلاق به شمار می‏روند.

نسیم: - جهانبخش سلطانی: متأسفانه هنر امروز به گیشه تمایل دارد تا اخلاق؛ باید بدانیم سینما تنها اقتصاد نیست/ جامعه ما انقلاب اسلامی به خود دیده و روزبه‌روز هم باید خواستار تغییر در هنر باشد/ خجالت می‌کشم نقش شهدا را بازی کنم؛ چراکه با آنها فاصله بسیاری داریم.این بازیگر سینمای دفاع مقدس در این برنامه افزود: بچه‌های سینمای دفاع مقدس چیزی جز ترسیم ایثار در نظر نداشتند. در سنگر این نوع ادبیات باید باور حقیقی داشت تا بتوان با کج‌اندیشی‌ها مقابله کرد. زمانی که در نقش فرماندهان بازی می‌کردم احساس خجالت داشتم چرا که من و آنها فاصله زیادی داشتیم. خجالت می‌کشیدم که چطور می‌توانستم ادای دین کنم.

-'رویترز' با اشاره به پایان نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت: کشورهای غربی مانع تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران و مصر شدند/ بر مبنای این پیشنهاد، تهران و قاهره خواستار ایفای نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای خلع سلاح هسته‌ای در جهان شده بودندبه گزارش این خبرگزاری، کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و روسیه ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعلام کردند، آژانس مرجع خوبی برای خلح سلاح اتمی در جهان نمی‌تواند باشد.

- محمد سلیمانی، رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس درخصوص راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی و نسبت آن با شبکه جهانی، گفت: قرار نیست با راه‌اندازی اینترنت ملی، ‌اینترنت جهانی در ایران قطع شود/ راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت، هزینه دسترسی به اینترنت را کاهش می‌دهد

-خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فرانسوی که نخواست نامش فاش شود، نوشت: برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در حال گفتگو با شرکای تُرک، آمریکایی، بریتانیایی و دیگران هستیم/ اجرای این موضوع، در حال حاضر به دلایل مختلف 'خیلی سخت' است

- وزیر آموزش و پرورش: تا امروز 120 هزار کلاس درس از نوبت عصر به نوبت صبح منتقل شده است/ از امروز تالیف کتاب‌های جدید سوم دبستان و اول راهنمایی جدید در آموزش و پرورش آغاز شده است

رجانیوز: -خبر بازگشت مهدی هاشمی در حالی به یکی از اصلی‌ترین موضوعات سیاسی و امنیتی کشور مبدل شده است که برخی اخبار از برگزاری یک جلسه مشترک با حضور مهدی هاشمی، اردشیر امیرارجمند و دو تن از اعضای گروهک منافقین در پاریس حکایت دارد.در همین رابطه یکی از مرتبطین اصلی اردشیر امیر ارجمند (سخنگوی جریان فتنه در خارج از کشور) اخیرا اعلام کرده است در جلسه‌ای که چندی قبل در پاریس با حضور وی، دو تن از مسئولان سازمان منافقین و مهدی هاشمی برگزار شده، ضمن تفکیک وظیفه و نقش حاضران در جلسه، قرار شده است هر یک در نقشی که برعهده می‌گیرند، با تمام توان به صحنه بیایند.

باشگاه خبرنگاران جوان: -پس از این بود که خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران در شنیده‌های خود خبرهایی را شنید که حکایت از آن دارند مهدی هاشمی، آقا زاده لندن نشین، اکنون در دبی بوده و در تلاش است با برگه تردد وارد ایران شود؟نام برده هم اکنون به دبی رفته و برای ورود به کشور از پاسپورت ایرانی خود استفاده نخواهد کرد بلکه از نمایندگی وزارت خارجه برگه تردد و ورود دریافت کرده است؟مهدی هاشمی که حالا احتمال داشتن پاسپورت انگلیسی اش بسیار قوت گرفته ورودش به ایران بسیار قریب الوقوع بوده و همین قرابت زمانی حضور مهدی هاشمی در کشور و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سبب شده تا جنبش های دانشجویی و آحاد مردم با نوشتن بیانیه، صدور اطلاعیه و همچنین تشکیل جنبش هایی در سطح فضای مجازی از مسئولان عالی قوه قضائیه بخواهند که بلافاصله پس از ورود این عنصر فتنه گر وی را دستگیر کرده و در دادگاهی صالح بدون درنظر گرفتن روابط خانوادگی، محاکمه شود.

-خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز در گزارشی اعلام کرد: ایران امروز از سیستم دفاع موشکی جدیدی با نام رعد رونمایی کرده که کاملا توسط متخصصان ایرانی ساخته شده است.این خبرگزاری غربی در ادامه به نمایش آخرین تجهیزات و توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رژه امسال اشاره کرده است.

جهان نیوز: علی رضایی: از 30 آبان سال 90 تا 4 بهمن ماه سال 90 یعنی تقریبا 2 ماه 55 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است و هم اکنون می توان گفت پول ملی 100 درصد ارزش خود را از دست داده است. هم اکنون وقت گفتن آثار مخرب این اتفاق نیست و اینکه چرا آثار مثبتی که انتظار می رود حاصل نمی شود هم باید در جای دیگر بحث نمود. متاسفانه این وضعیت در ماه اخیر شدت یافته است و در طول روزهای اخیر قیمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است. بانک مرکزی دو هفته است از ارائه ارز به بازار خودداری کرده است و به گفته رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس با این روند 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است. احمد توکلی در این زمینه در صحن علنی مجلس گفت: دولت گفته است که 17 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در 3 - 4 ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کرده. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل 600 تومان در نظر بگیریم 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه های خاصی ریخته شده است.

آریا: -رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با روزنامه عربی الحیات گفت: ایران در یک عملیات ضدجاسوسی و «با هدف گمراه کردن ام آی ۶»، سرویس اطلاعاتی انگلیس اطلاعات نادرستی را منتشر کرده و همین اطلاعات بی‌اساس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انعکاس یافته است. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرده است: همین اطلاعات غلط «مبنای تصمیم‌گیری آژانس بین‌المللی نیز قرار گرفته است. عباسی دوانی در گفت‌و‌گو با روزنامه عربی «الحیات» اعلام کرده است که ایران «به منظور حفاظت از مراکز هسته‌ای خود» و منافع اقتصادی کشور و همچنین گمراه کردن سرویس‌های جاسوسی خارجی «به عمد» اطلاعات نادرستی را پخش کرده است.

قدس انلاین: -سیدمهدی رحمتی گلر اول تیم ملی پس از برد استقلال مقابل راه‌آهن، در رختکن این تیم به برخی از بازیکنان گفت که مصاحبه نکنند و پاسخ رسانه‌ها را ندهند. این موضوع بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها داشت و حتی بعضی از بازیکنان این تیم از جمله آرش برهانی موضع تندی گرفتند و گفتند کسی نمی‌تواند به او یا دیگر بازیکنان دستور دهد که مصاحبه کنند یا نه.اما جالب این‌جاست که برخی از بازیکنان تحت تاثیر حرف‌های گلر اول تیم ملی قرار گرفته‌اند. منابع موثق خبری فاش کردند بازیکنی که رحمتی او را مورد خطاب قرار داد، هاشم بیگ‌زاده بود تا دیگر بازیکنان نیز حرف‌هایش را بشنوند. رحمتی در رختکن رو به این بازیکن گفت: «الان داری از رختکن می‌ری بیرون با خبرنگارها مصاحبه نکنی‌ها...»

-«"فاطمه گل بلگه" بلژیکی ترک نژاد و نامزد حزب کمونیست بلژیک به دلیل پایبندی به حجاب خود از شرکت در انتخابات مجلس از شهر آلست شمال بلژیک منصرف شد.فاطمه گل بلگه، نامزد حزب کمونیست بلژیک در اثر فشارهای وارده جهت خلع حجاب از شرکت در انتخابات مجلس از شهر آلست عقب نشینی کرد.

خراسان

-پنت هاوس 30 میلیارد تومانی در تهران: یک برج اشرافی در کامرانیه تهران که قیمت پنت هاوس این برج 30 میلیارد تومان برآورد شده است.سالن سینمای سه بعدی با سیستم صوتی دالبی ساراند، سالن بیلیارد با میز اسنوکر، دو فضای مجزا با مساحت بالغ بر 500 متر مربع جهت استخر ، سالن Gymبا دستگاه ورزشی ، کنترلرهای هوشمند ABBبا امکان تنظیم دما ، نور ، صدا یا موسیقی تنها بخشی از امکانات سوپر رویایی برج هستند.در آشپزخانه ها هم از تجهیزات اجاق گاز، فر، مایکروویو، قهوه ساز و ماشین ظرفشویی استفاده شده که همگی توسط یک برند آلمانی معروف ساخته شده اند. سازندگان برج می گویند این سازه تا 8/6 درجه در مقیاس ریشتر در برابر زلزله مقاوم است!