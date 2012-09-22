فرهنگ معارف دینی و اسلامی در سطح جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی بعد از ظهر شنبه در دیدار با طلاب حوزه علمیه خواهران دامغان ضمن تاکید بر ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ معارف دینی و اسلامی در سطح جامعه، افزود: یکی از وظایف مومنین بویژه خواهران طلبه این است که در ترویج و گسترش فرهنگ و معارف دینی بیش از گذشته در جامعه گام بردارند.

وی اضافه کرد: طلاب علوم دینی باید سطح اطلاعات و معلومات خود را به روز کنند و جامعه را از مسائل آگاه سازند.

امام جمعه دامغان گفت: طلاب خواهر و برادر در حوزه های علمیه نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی دارند و از سفیران فرهنگی در جامعه محسوب می شوند.

رئیس حوزه علمیه خواهران دامغان نیز در این دیدار از ورود 60 طلبه جدید در سال تحصیلی 91_92 این حوزه علمیه خبر داد.

طیبه مهرابی افزود: سال گذشته 180طلبه در مقطع دو حوزه علمیه خواهران دامغان مشغول به تحصیل بودند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طلاب حوزه علمیه خواهران دامغان در سه بخش به صورت حضوری تمام وقت، پاره وقت و در سطح سه مشغول به تحصیل هستند.

رئیس حوزه علمیه خواهران دامغان گفت: 220 طلبه خواهر در مقطع کارشناسی سطح دو و 90 طلبه خواهر دیگر در مقطع سطح سه در این حوزه علمیه به تحصیل فعالیت دارند.

وی همچنین در پایان از ساخت ساختمان جدید آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه خواهران دامغان با پیشرفت فیزیکی 80 درصد خبر داد.