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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

حجت الاسلام ترابی:

فرهنگ معارف دینی و اسلامی در سطح جامعه گسترش یابد

فرهنگ معارف دینی و اسلامی در سطح جامعه گسترش یابد

دامغان-خبرگزاری مهر: امام جمعه دامغان اظهار داشت: فرهنگ معارف دینی و اسلامی باید در جامعه ترویج و گسترش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی بعد از ظهر شنبه در دیدار با طلاب حوزه علمیه خواهران دامغان ضمن تاکید بر ضرورت ترویج و گسترش فرهنگ معارف دینی و اسلامی در سطح جامعه، افزود: یکی از وظایف مومنین بویژه خواهران طلبه این است که در ترویج و گسترش فرهنگ و معارف دینی بیش از گذشته در جامعه گام بردارند.

وی اضافه کرد: طلاب علوم دینی باید سطح اطلاعات و معلومات خود را به روز کنند و جامعه را از مسائل آگاه سازند.

امام جمعه دامغان گفت: طلاب خواهر و برادر در حوزه های علمیه نقش بسزایی در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی دارند و از سفیران فرهنگی در جامعه محسوب می شوند.

رئیس حوزه علمیه خواهران دامغان نیز در این دیدار از ورود 60 طلبه جدید در سال تحصیلی 91_92 این حوزه علمیه خبر داد.

طیبه مهرابی افزود: سال گذشته 180طلبه در مقطع دو حوزه علمیه خواهران دامغان مشغول به تحصیل بودند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طلاب حوزه علمیه خواهران دامغان در سه بخش به صورت حضوری تمام وقت، پاره وقت و در سطح سه مشغول به تحصیل هستند.

رئیس حوزه علمیه خواهران دامغان گفت: 220 طلبه خواهر در مقطع کارشناسی سطح دو و 90 طلبه خواهر دیگر در مقطع سطح سه در این حوزه علمیه به تحصیل فعالیت دارند.

وی همچنین در پایان از ساخت ساختمان جدید آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه خواهران دامغان با پیشرفت فیزیکی 80 درصد خبر داد.

کد مطلب 1702322

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