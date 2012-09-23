اپل به سرقت ساعتهای سوئیسی متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا شرکت اپل، طرف شکایت کننده از دیگران بر سر حق امتیاز یا نقض علامت تجاری است، اما این بار شرکت فدرال راه آهن سوئیس ، اپل را برای سرقت طرح ساعت مشهور این شرکت که متعلق به سال 1944 است مورد اتهام قرار داده است.

این طرح نمادین توسط هانس هیلفیکر با مجوز این شرکت راه آهن که از آن به عنوان SBB یاد می شود توسط شرکت ساعت سازی Mondaine ایجاد شد و پس از آن این شرکت ساعت سازی در سراسر جهان مشهور شد.

برنامه اجرایی ساعت آی پد اپل در سمت چپ تصویر در مقابل صفحه ساعت ساخته شده توسط شرکت Mondaine

یک سخنگوی شرکت فدرال راه آهن سوئیس اظهار داشت که این طرح شرکت اپل کاملا شبیه طرح ساعت شرکت راه آهن است که در سال 1944 تولید شد.

روتو کورمان به عنوان سخنگوی شرکت فدرال راه آهن سوئیس تصدیق کرد که اپل برای استفاده از این طرح هیچ مجوزی را از شرکت راه آهن سوئیس دریافت نکرده است. ما به شرکت اپل رجوع کرده و به آنها گفتیم که این طرح متعلق به ما است.

وی افزود: ما افتخار می کنیم که طرح این ساعت مورد استفاده یک شرکت موفق در سطح جهان قرار گرفته است.

نمای نزدیک از طرحهای ساعت شرکت Mondaine که در سراسر جهان شناخته شده اند

کورمان اظهار داشت: ما به دنبال یک توافق دوستانه با پل هستیم تا آنها بتوانند در مقابل پرداخت هزینه ای مجوز استفاده از طرح این ساعت را به دست آورند.

دفتر روابط عمومی اپل در کشورهای آلمان و سوئیس پاسخگوی تماسهای مکرر رسانه ها در این رابطه نبوده است.

برخی از طرفداران فناوری پیشتر یادآور شده بودند که برخی از طرحهای شناخته شده اپل براساس محصولات شرکت "بروان" از دهه 1950 ارائه شده است.

این درحالی است که اپل تاکنون چندین ادعای نقض ابتکار و طراحی را علیه شرکتهای رقیب خود در گذشته مطرح کرده است که درمیان آن می توان به کپی کردن طرح گوشه های گرد آی فن اشاره کرد.

ماه گذشته شکایت اپل علیه سامسونگ در آمریکا 1.05 میلیارد دلار برای این شرکت به همراه آورد.