اسناد جدید از شهدا/ کشتن عمر سلیمان با اشعه آمریکایی/ زنجانی بودن غواصان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، "خاصه خوانی مهر " ستونی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

جام جم

-«برگی از بهشت» روایت مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران است از اسناد و آثاری که همچون میراث گرانبها از آسمان، برایمان مانده است. هر برگی از خاطرات، وصایا، یادداشت‌های روزانه، عکس‌ها و... شهدا و ایثارگران که در مرکز اسناد ایثارگران حفظ و نگهداری می‌شود برگی رسیده از بهشت است.مرکز اسناد ایثارگران برای نخستین بار بخشی از این اسناد و عکس‌ها را در اختیار روزنامه «جام‌جم» قرار داده تا منتشر شود، اسنادی که بازخوانی و قصه خلق هریک خواندنی و شنیدنی است.تصویری که مشاهده می‌کنید و به دستخط امام راحل(ره) مزین شده، مربوط به نامه‌ای است که خانواده شهید محرم علی هرج‌پور خطاب به امام خمینی(ره) نگاشته‌اند.داستان از آنجا آغاز می‌شود که شهید هرج‌پور وصیت می‌کند تا ثلث اموالش در اختیار حضرت امام (ره) قرار گیرد و ایشان در هر جایی صلاح می‌دانند مورد استفاده قرار گیرد.پس از شهید شدن او، خانواده‌اش براساس وصیتش، نامه‌ای خطاب به امام امت می‌نویسند و میزان ثلث اموال شهید را 400 هزار ریال اعلام و استدعا می‌کنند برای نحوه پرداخت و رساندن این مبلغ به دست امام(ره) راهنمایی شوند.جالب اینجاست که حضرت امام(ره) در پای همین نامه ـ که تصویر آن را مشاهده می‌کنید ـ با دستخط خود این جمله را می‌نویسند و نامه را به خانواده شهید بازمی‌گردانند: بسمه‌تعالی مبلغ 40 هزار تومان، ثلث مورد وصیت فوق را قبول نموده و به ورثه شهید بخشیدم و ان‌شاء‌الله اینجانب مبلغ 40 هزار تومان از طرف آن شهید در مورد وصیت شهید به مصرف خواهم رسانید.

-مسعود سلطان‌پور، مدیرعامل پیشین شرکت تاسیسات دریایی و کارشناس ارشد حوزه انرژی بر این باور است که این شرکت در دو دهه پیش با همین هدف تاسیس شده است و تاکنون توانسته با عبور از مرزهای خودباوری بسیاری از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته تاسیسات دریایی در صنعت نفت را خود تولید کند، گرچه هنوز در قسمت‌هایی از این تکنولوژی هنوز وابستگی دارد. اگر بگوییم تحریم تاثیری ندارد، درست نیست. اگر هم بگوییم تحریم باعث شده زندگی نکنیم، غلط است. اگر همه مشکلات خودمان را فقط از تحریم بدانیم نیز غلط است.عمده‌ترین مشکل در تاخیر پروژه‌ها دو عامل است. مجموعه ظرفیت مدیریتی کشور که معدل مدیریت آن در بخش‌های میانی کاهش پیدا کرده است و دلایل مختلف دارد. مثلا نظام هماهنگ حقوق و دستمزد یکی از آن عوامل است. ما در حفاری 27 نفر متخصص اصلی‌ (movemaster) داشتیم که الان فقط سه نفرشان باقی ماندند. نه ضدانقلاب هستند نه وابسته. پایه حقوق اینها در دنیا 25 هزار دلار است، اما در ایران دو میلیون تومان دریافت می‌کنند. پس با این وضعیت نمی‌توان آنها را نگه داشت بنابراین می‌روند و جذب شرکت‌های خارجی می‌شوند.شرایط کشور هم از نظر اقتصادی در اضطرار نیست که مثل زمان جنگ به فرد بگویید نخور و کار کن، کشور با اقتصاد 566 هزار میلیارد تومانی می‌چرخد. در حالی که حقوق مدیر داده نمی‌شود. معتقدم جبهه کار گسترده است. ظرف پنج سال گذشته صنعت نفت و گاز ارتقا پیدا کرد و سرمایه‌گذاری در آن زیاد شده است.

خراسان

-پرس تی‌وی :فرید زکریا که در یک برنامه تلویزیونی به نام «الحقیقه» در یک کانال ماهواره‌ای عربی سخن می‌گفت ادعا کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مرگ «عمر سلیمان»، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی مصر در دوران مبارک و معاون اول وی و همچنین «شاهزاده نایف بن عبدالعزیز»، ولیعهد سابق عربستان سعودی نقش داشته است. وی مدعی شد که عمر سلیمان چند دقیقه پیش از مرگش یک تماس تلفنی دریافت کرده که به وی هشدار می‌داده است که سیا با تاباندن اشعه لیزر قصد جان وی را دارد. زکریا افزود که سلیمان پیش‌تر در یک تماس تلفنی به زکریا گفته بود که شاهزاده سعودی فوق‌الذکر هم به همین ترتیب و با اشعه لیزر به دست سیا کشته شده است.

-کرد پرس: اسامه محمد بلال از فرماندهان شورشیان سوریه با انتشار ویدئویی بر روی اینترنت، با اعلام تشکیل گروهی مسلح تحت عنوان "گردان شهید صدام حسین" در شهر ادلب در شمال غرب سوریه، تاکید کرد: این گردان تحت نظر "ارتش آزاد سوریه" فعالیت خواهد کرد. این اقدام خشم مردم سوریه را برانگیخته است.

-پرچم و سرود ملی عراق تغییر می‌کند .ایلاف : "علی الشلاه" رئیس کمیسیون فرهنگ و رسانه در پارلمان عراق، از تغییر طراحی پرچم و سرود ملی این کشور تا چند ماه آینده، خبر داد. وی با بیان اینکه طی ماه های اخیر، بیش از 400 متن برای سرود ملی جدید عراق به دست کمیسیون فرهنگ و رسانه پارلمان این کشور رسیده، ابراز امیدواری کرد که تغییر پرچم و سرود ملی به رضایت تمامی طیف های عراقی منجر شود.

-روزنامه "امارات الیوم" چاپ ابوظبی از بازداشت 60 عضو اخوان المسلمین در امارات به اتهام برنامه ریزی برای سرنگونی حکومت این کشور خبر داد. هدف این گروه، به دست گرفتن حکومت و ایجاد حکومت دینی در امارات اعلام شده است.

ملت ما

-این روزنامه در بخشی ازسرمقاله خود نوشته: رئیس دولت برای آخرین بار به نیویورک می‌رود تا در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کند.مواضعی که احمدی‌نژاد از آن‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل یاد می‌کند می‌بایست شفاف و به نفع ملت ایران باشد و در ‌‌نهایت هم دستاورد قابل قبولی داشته باشد. اما بر خلاف این موضوع، دستاورد قابل توجهی در این سال‌ها با حضور و سخنرانی در مجمع برای ایران به دست نیامده است که می‌توان در آن تأمل و بررسی کرد.

ایران

-زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان برای ورود به عرصه انتخابات را کار اشتباهی دانست و گفت: جریان اصلاح‌طلبی معتقد است ما هیچ شرط و شروطی نداریم و شرط‌گذاری برای کسانی است که معتقد به نظام نیستند. وی افزود: ورود بزرگان اصلاحات در انتخابات باعث تنش‌های زیادی در این عرصه خواهد شد.

تهران امروز

-سایت شبکه خبری «نیوز مکس»، خلاصه‌ای از گزارش جدید موسسه «آمریکن انترپرایز» درباره ایران را منتشر کرده است. این گزارش که آشکارا در راستای ادعاهای موجود از سوی مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران تدوین شده، ادعا می‌کند که ایران تا سه هفته دیگر، توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را به دست خواهد آورد. این گزارش همچنین مدعی است، بمب‌هایی که توسط ایران ساخته می‌شود، در تأسیسات هسته‌ای «فردو» نگهداری خواهد شد که در برابر حملات هوایی ایمن است.

خراسان

-کلام با عباس راشاد از غواصان خط شکن گردان المهدی (عج):غواصان اروند دنیا را شگفت زده کردند.در طول تاریخ دفاع مقدس، در 5 عملیات از واحدهای غواصی استفاده شد. البته نیروهای غواص در دو عملیات به طور محدود و در 3عملیات به صورت گسترده حضور داشتند.عملیات های بدر،والفجر 10، والفجر 8 و عملیات کربلای 4 و کربلای 5 ، عملیات هایی بود که با حضور و ایثارگری غواصان اجرا شد. در عملیات کربلای 5 که عملیات بسیار مشهوری است و در شلمچه و اروند رود، فرماندهی واحدها به عهده زنجانی ها بود. ما در هر 3 عملیاتی که به صورت گسترده حضور داشتیم، موفق بودیم. بعضی تعجب می کنند که چرا نیروهای غواص از زنجان انتخاب شدند. یکی از دلایل این مسئله شرایط سخت مناطق تعیین شده برای غواصی بود.این مناطق زمستان بسیار سخت، خشک و شکننده ای داشت،به نحوی که آب در صبح و شب زمستان و حتی لباس های غواصی یخ می زد. وارد شدن به این آب با توجه به سرمایی که در منطقه سردسیر وجود داشت برای بچه های زنجان و اردبیل،امر عادی بود ولی افرادی که از مناطق گرمسیر به جبهه آمده بودند وقتی وارد آب می شدند شوکه می شدند. لحظات شاد ما زمانی بود که بعد از عملیات پیروز می شدیم ، آن زمان حس این را داشتیم که دوباره متولد شده ایم. لحظات شاد ما وقتی بود که می فهمیدیم امام(ره) از ما راضی است. اما بدترین صحنه ها ، صحنه کشته شدن عراقی ها بود. وقتی می دیدیم کسی که کشته شده عراقی مسلمان است.می دانستیم آنها را به صورت سازماندهی شده در درگیری انداخته اند.این بدترین صحنه بود.وقتی کشته های عراقی را می دیدیم، آرزو می کردیم ای کاش این ها اسرائیلی و آمریکایی بودند. همچنین هر زمان که با خودمان فکر می کردیم،ممکن است دوستانی که الان کنار هم نشسته ایم فردا دیگر نباشند، غمگین می شدیم و تحمل آن لحظات واقعا برایمان سخت بود.

همشهری

-در تابستانی که گذشت خبر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب که در میان آنها چهره‌های روحانی، فعالان حزبی، دست‌اندرکاران دولتی و پارلمانی حضور داشتند تکذیب شد یا در مواردی قطعی بودن نامزدی در انتخابات تکذیب شد. تکذیب‌هایی که در برخی از موارد شاید مصلحتی باشد. به گزارش همشهری آنلاین، خبر یا شایعه کاندیداتوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور دولت نهم و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «حسن روحانی» رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، «محمدرضا باهنر» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، «کمال خرازی» وزیر امور خارجه دولت سیدمحمد خاتمی، «حبیب الله بیطرف» وزیر نیرو در دولت سیدمحمد خاتمی، «حمیدرضا حاجی بابایی» وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی‌نژاد، «علی نیکزاد» وزیر راه و شهرسازی دولت محمود احمدی‌نژاد و «اسفندیار رحیم مشایی» رئیس دفر رئیس جمهور در تابستان 91 تکذیب شد.

رسالت

-افشای سند جدید علیه کارتر:اخیرا با انتشار برخی اسناد بسیار محرمانه که به سال 1980 بازمی‌گردد برای نخستین بار فاش شد که دولت جیمی کارتر برای درگیر شدن در یک جنگ هسته‌ای برنامه‌ریزی کرده بود.به نوشته روزنامه دیلی میل، سندی موسوم به دستورالعمل 59 تصمیم رئیس جمهوری یا به اختصار PD-59که در 25 ژوئیه 1980 توسط جیمی‌کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شد یکی از مناقشه برانگیزترین سندهای مربوط به سیاست هسته‌ای در دوران جنگ سرد بود و هدف آن هوشیار ساختن روسای جمهور آمریکا برای برنامه‌ریزی و اجرای یک جنگ هسته‌ای بود.اما مولفان این سند تاکید دارند که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به منظور شکست سربازان متعارف لزوما منجر به پایان دنیا نخواهد شد.در آن زمان بخش‌هایی از این سند افشا شد و در صفحات نخست روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال جای گرفت. اما اخیرا آرشیو امنیت ملی آمریکا این سند را به طور کامل در وب سایت خود منتشر کرده است.

کیهان

-در واکنش به مواضع زیگزاگی خاتمی، شبکه بالاترین نوشت، حافظه ما آن قدر ضعیف نشده که به خاطر نیاوریم خاتمی بدترین توهین را به ما کرد و از پشت خنجر زد. شعارهای ما اینها بود؛ «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و...». حالا خاتمی با بی شرمی علیه ساختارشکنی حرف می زند.بالاترین می افزاید: بی شرمی خاتمی به اینها ختم نشده بلکه برای شرکت در انتخابات مجلس شرط و شروط گذاشت و البته با تودهنی شورای نگهبان و [آیت الله] جنتی روبرو شد. اما این هم کافی نبود و او از طرف مخالفان گفت به خاطر ظلمی که به نظام رفته باید عذرخواهی کرد. این دیگر شاهکار بود.

-دبیرکل ناتو اعلام کرد از ناکامی معارضان در سوریه مایوس شده اما باید توجه داشت که سوریه، لیبی نیست.اندرس فوگ راسموسن در گفت وگو با فرانکفورتر الگماینه اظهار داشت: من هم درباره وضعیت سوریه سرخورده و دلسرد شده ام اما باید توجه کنیم که سوریه تفاوت روشنی با ماجرای لیبی دارد.وی در توضیح این تفاوت گفت: ما در لیبی طبق مصوبه روشن شورای امنیت سازمان ملل اقدام به مداخله نظامی کردیم و از پشتیبانی قوی منطقه ای بهره مند بودیم. اما این مسئله درباره سوریه صدق نمی کند. جامعه سوریه از نظر مذهبی، بومی و سیاسی بسیار پیچیده تر از لیبی است و مداخله در این کشور عواقب غیرقابل پیش بینی برای تمام منطقه به همراه خواهد داشت. برای سوریه یک راه حل سیاسی بهترین راه است.

- صادق زیباکلام به فاصله چند روز، برای ادعای اصلاح طلبان علیه خودش سند جور کرد.وی چند روز پیش در مصاحبه با فاطر نیوز گفته بود: ناطق نوری می تواند آشتی ملی به وجود بیاورد اما این مثل انداختن زنگوله پای گربه است و اولین کسانی که به من حمله کردند با این حرف، خود اصلاح طلبان بودند. آنها گفتند «ما 16 سال پیش بین خاتمی و ناطق، ناطق را انتخاب نکردیم و حالا بعد از 16 سال می گویید ناطق؟ گل بگیرند در علوم سیاسی که شما در دانشگاه تهران تدریس می کنید»! زیباکلام روز گذشته در مصاحبه با «مشرق» از یک طرف تحلیل خود درباره لزوم حمایت اصلاح طلبان از ناطق نوری را تکرار کرد و از سوی دیگر مدعی شد در دوم خرداد سال 76 حتی اگر به جای خاتمی تیرآهن هم بود رأی می آورد! وی می گوید: می دانید چرا خاتمی 20 میلیون رأی آورد؟ چون در برابر ناطق نوری ایستاده بود این میزان رأی آورد. این سخن خیلی تلخ است اما واقعیت دارد. البته اگر به جای خاتمی یک تیرآهن هم رقیب ناطق نوری بود باز تیرآهن بود که 20 میلیون رأی می آورد! چرا؟ به خاطر این که آرای خاموش و خاکستری و حتی بخشی از آرای غیرخاکستری، فقط هدفشان این بود که ناطق رأی نیاورد. رقیب ناطق برایشان مهم نبود. این اصلاح طلب متمایل به هاشمی در ادامه مصاحبه طولانی خواستار آشتی ملی می شود و تصریح می کند: کسی که هم اعتقاد به آشتی ملی دارد و هم توان تحقق آن را دارد ناطق نوری است. حتی اگر محمد علی نجفی کاندیدای مطلوب من هم که از عارف بیشتر قبولش دارم در کنار ناطق نوری کاندیدا شود من با تمام وجودم برای ناطق نوری و اجماع یا آشتی ملی فعالیت خواهم کرد. ناطق نوری کاندیدایی است که در حال حاضر به درد مملکت می خورد.

- واشنگتن پست با اشاره به ثبت رکورد بالاترین قیمت نفت نوشت: روند افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح خود طی چند ماه اخیر- به دلیل اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای تقویت اقتصادی خود و نگرانی از تنش ها با ایران- تشدید شده است. اختلالات عرضه نفت در کشورهایی که خارج از سازمان اوپک قرار دارند موجب شده تا برآوردهای چند ماه قبل درمورد تعادل بازار نفت با وجود تحریم ایران محقق نشود.

- حسین شریعتمداری: هانت اخیر به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) اگرچه تلخ و ناگوار بود و داغ آن حتی پس از انتقام- که نزدیک خواهد بود- بر دل ها باقی می ماند. اما این سکه علاوه بر «روسیاهی» دشمنان، روی دیگری نیز دارد که از «روسفیدی» امت رسول الله (ص) خبر می دهد. در فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر این اهانت، موج بلندی از اعتراض و خشم مقدس امت اسلامی به پا خاست و نه فقط سراسر جهان اسلام بلکه دو سوی اقیانوس اطلس را نیز درنوردید و به کابوسی برای آمریکا و متحدانش تبدیل شد

مردم سالاری

- جریان اصلاحات: گفتمان یا فرا گفتمان؟» نقش اصلاح‌طلبان در نقد: فعال یا منفعل؟ نویسنده : میرزا بابا مطهری‌نژاد : «نقد جریان اصلاحات» یک فراگفتمان است برای کشور و نظام، یک برج فرماندهی است برای اصلاحات و مهر تاییدی بر اعتماد به نفس جریان اصلاحات.سوال اساسی فراروی طرح چنین گفتمانی این است که آیا باید منتظر گشوده شدن فضا توسط قدرت بود یا باید خود اصلاح‌طلبان فضای لازم را ایجاد و به آنانکه نمی‌خواهند چنین فضایی به وجود آید، آن را تحمیل کند؟من دومی را پیشنهاد دارم، چون زمان نداریم.شما چه فکر می‌کنید؟

جهان اقتصاد

- مصطفی امیدقائمی اولین مدیرعامل فرابورس درحالی تصمیم به خداحافظی از از مدیریت فرابورس گرفته است که جلسات متعدد هیات مدیره جدید با مدیر عامل فرابورس و حتی ورود مدیران ارشد سازمان بورس برای جلب نظر وی موثر واقع نشد.شنیده ها حکایت از این دارد که هیات مدیره فرابورس همچنان در تلاش است تا عمر مدیر عاملی امید قائمی ادامه یابد.

- شانزدهمین نشست شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حالی روز گذشته برگزارشد که بازهم اعضای دولتی این شورا از حضور در این نشست سرباز زدند. یکی از مباحث مطرح شده دراین نشست وضعیت بازار ارز بود، اما این موضوع که در حال حاضر به یکی از مشکلات اقتصادی بزرگ پیش روی دولت تبدیل شده، نیز نتوانست وزراء را برای حضور در این نشست راضی نماید.‏

دنیای اقتصاد

- در رقابتی که بهار امسال بین 7 بازار شاخص اقتصادی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران شکل گرفت، بازار مسکن چهارم شد و باعث شده در تابستان حجم خرید آپارتمان در تهران با افت 17 درصدی، کاهشی شدیدتر از فصل بهار را تجربه کند.مطالعه رتبه سوددهی بازارها در دوره سه ماه اول امسال –نسبت به مدت مشابه سال90- نشان می‌دهد: ارز و طلا به ترتیب با افزایش قیمت 80 درصدی و 56 درصدی، جذاب‌ترین بازار برای پذیرش سرمایه‌های ریز و درشت بوده‌اند.

- براساس فایل‌های ارائه شده به بازار زمین‌های کوچک پایتخت حتی برخی از این زمین‌های خام با مجوز ساخت و پس از مرحله پرداخت عوارض به شهرداری به بازار فروش عرضه شده‌اند که گران‌تر بودن آنها نسبت به نرخ زمین در منطقه‌ای که در آن واقع شده هم به همین علت است.

روزنامه جمهوری اسلامی

- کنگره آمریکا با اعطای مدال به خانم سوچی که خود را رهبر دموکراسی خواهان برمه می‌داند، بی‌تفاوتی او در مقابل کشتار هولناک مسلمانان توسط بودائی‌های برمه و حمایت دولت این کشور را تأیید کرد. آنگ سان سوچی روز چهارشنبه در جریان مراسمی رسمی در کنگره آمریکا مدال طلای مجلس قانونگزاری آمریکا را که به بهانه تلاش‌های او در راه استقرار دموکراسی در کشورش 4 سال پیش به وی اعطا شده بود، دریافت کرد. نکته قابل توجه اینست که خانم سوچی در عین حال که خود را مدافع دموکراسی می‌داند، در ماجرای کشتار بیش از 20 هزار نفر از مسلمانان برمه توسط بودائیان که در تابستان امسال و با حمایت دولت برمه صورت گرفت کوچک‌ترین عکس العملی نشان نداد. سوچی پس از دریافت مدال زرین آمریکا گفت که دریافت این مدال یکی از تکان دهنده‌ترین روزهای عمرش می‌باشد! دولت آمریکا نیز در جریان قتل عام مسلمانان برمه در تابستان امسال واکنش نشان نداد.

- رئیس اخوان المسلمین سوریه - که در ترکیه است - گفت: پشت هلال شیعی شکل گرفته در منطقه را خواهیم شکست. وی با اعتراف به وجود جنگجویان غیرسوری در میان گروه‌های مسلح افزود: این افراد و همچنین القاعده و سلفی‌ها در سوریه هستند؛ اما با توجه به نیاز آنها برای سرنگونی اسد، مطمئن باشید این افراد با رفتن او خواهند رفت. به گزارش تابناک، ریاض الشقفه، در گفت و گو با روزنامه "جمهوریت" ترکیه ضمن تأکید بر اینکه در راهبرد آنها، "سیاست دینی" جایی نخواهد داشت، در بیانی متناقض گفت: در منطقه، هلال? شیعی پدید آمده است که با سقوط بشار اسد، این هلال نیز فرو می‌ریزد و ما پشت هلال شیعی را خواهیم شکست. وی همچنین خواستار تحویل سلاح‌های ضدهوایی به گروه‌های مسلح به منظور مقابله با نیروهای هوایی دولت سوریه شده است. الشقفه با اعتراف به اینکه "شورای ملی مخالفان سوریه مورد حمایت مردم این کشور نیست"، گفت: این درست است که تأثیر این شورا در سوریه ضعیف است و برای اصلاح این وضع تلاش می‌کنیم. وی دخالت‌های ترکیه در امور سوریه را "عمل به وظیفه انسانی" دانست.

- میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اخیراً با انتشار یک ویدئو از اظهارات خصوصی‌اش در جمع محدودی از حامیان ثروتمند مالی خود به دردسر افتاده است. به گزارش عصر ایران در بخش‌هایی از این ویدئوی جنجالی رامنی به دو موضوع محوری سیاست خارجی آمریکا یعنی مساله هسته‌ای ایران و صلح اسراییل و فلسطین و تشکیل کشور فلسطینی اشاره می‌کند. اظهارات صریح رامنی درباره فلسطین نشان داد که وی هیچ عقیده‌ای به تشکیل کشور فلسطینی حتی در همجواری اسراییل ندارد. رامنی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله هسته‌ای ایران اشاره می‌کند و با دفاع از ایده خود در زمینه ممانعت از دست یابی ایران به سلاح هسته‌ای حتی به قیمت جنگ، در توجیه این ایده می‌گوید ایران می‌تواند در صورت برخورداری از سلاح هسته ای، با قرار دادن آن در اختیار گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان و انتقال آن به داخل خاک آمریکا از واشنگتن باج خواهی کند.

- روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحورنوت نوشت: مقام‌های آمریکایی به اسرائیل هشدار داده‌اند درصورت حمله به ایران، احتمال لغو صلح اسرائیل با مصر و اردن وجود دارد. به گزارش بازتاب، این روزنامه به نقل از مقام بلندپایه اسرائیلی نوشته، مقام‌های آمریکایی به اسرائیل یادآور شده‌اند درصورتی که اسرائیل به ایران حمله کند رهبران جهان عرب قادر نخواهند بود واکنش و خشم مردمشان را کنترل کنند. به نوشته یدیعوت آحورنوت این مقام اسرائیلی با اشاره به واکنش مسلمانان به فیلم "معصومیت مسلمانان" که در آن به پیامبر اسلام توهین شده، گفته است درحال حاضر این رهبران جهان عرب نیستند که مردم را کنترل می‌کنند، بلکه موج مردم در خیابان هاست که آنها را کنترل می‌کند. این روزنامه به نقل از این مقام دولتی صهیونیستی نوشته است: حمله اسرائیل به ایران همان چیزی است که ایرانی‌ها نیاز دارند: تمام جهان عرب و مسلمان‌ها به خیابان‌ها بریزند. به گفته این مقام اسرائیلی وقایعی که با نمایش فیلمی درباره پیامبر اسلام بوقوع پیوست تنها پیش پرده اتفاقاتی است که ممکن است با حمله به ایران روی دهد. بنیامین نتانیاهو به تازگی در سخنانی که خطاب به باراک اوباما تعبیر شد، گفته بود: "آنهایی که در جامعه جهانی از گذاشتن خط قرمز برای ایران سرباز می‌زنند به لحاظ اخلاقی حق ندارند که برای اسرائیل خط قرمز تعیین کنند."

ایران

- روزنامه ایران به جای ریشه یابی عدم تمایل فروشندگان به فروش کالا به علت بی نظمی در نرخ ارز گناه را به گرد محتکرین انداخته و نوشت: چند روزی است که لوازم‌خانگی در بازار کمیاب شده و برای پیدا‌کردن محصول و یا برند مورد نظر باید گشت طولانی زد حتی ممکن است در پایان هم کالای مورد انتخاب، یافت نشود. از سویی قیمت‌ها هم بدون هیچ ضابطه‌ای در حال افزایش است، مسئولان در پاسخ به این گلایه‌ها اظهار داشتند در مقطعی کوتاه به‌دلیل وارد نشدن کالاهای وارداتی در بازار لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری نایاب شده اما اکنون بازار به آرامش گذشته خود رسیده و تنها کالاها بین 6 تا 12 درصد افزایش قیمت داشته‌است.

ابرار اقتصادی

- کار تدوین بودجه ۹۲ آغاز شد.درحالى که دولت مکلف است پیش از آغاز تدوین بودجه بخشنامه بودجه سال آینده کل کشور را به دستگاه هاى اجرایى ابلاغ کند،معاونت برنامه ریزى کار تدوین لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده است.به گزارش ایلنا،قانون بودجه کشور دولت را مکلف کرده است تا هر سال پیش از شروع تدوین لایحه بودجه،بخشنامه بودجه را به دستگاه ها ابلاغ کند.این بخشنامه که توسط عالى ترین مقام قوه مجریه به دستگاه ها ابلاغ مى شود،دستگاه هاى اجرایى را موظف مى سازد تا نسبت به پیش بینى درآمدها و هزینه هاى خود در سال آینده اقدام کرده و پیشنهادات خود را به معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبرى رییس جمهور ارایه کنند.

اعتماد

- علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه خود با روزنامه فایننشال‌تایمز با اشاره به دیدار و رایزنی ایران با گروه‌های اپوزیسیون سوریه، بر ضرورت راه‌حل‌های صلح‌آمیز در حل بحران سوریه تاکید کرد.

جام جم

- رئیس جمهور آمریکا در سخنانی با اشاره مجدد به فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران بر رویکرد دیپلماتیک برای تعامل با این مسئله تاکید کرد. به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، "باراک اوباما" که شب گذشته در ادامه رقابتهای انتخاباتی خود در فلوریدا سخن می گفت، با نادیده گرفتن فعالیتهای هسته ای نظامی رژیم اشغالگر قدس و صدها کلاهک هسته ای این رژیم که خطری بزرگ برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود، افزود : ما مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه خاورمیانه را تحمل نمی کنیم.وی اعلام کرد می خواهد با استفاده گزینه دیپلماسی به پرونده هسته ای ایران بپردازد.

-نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 65 درصد از صهیونیست‌ها با حمله یک‌جانبه به ایران مخالف‌اند در حالی که این آمار در ماه ژوئن 52 درصد بود.روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داده است که در حدود 80 درصد از شهروندان اسرئیلی و فلسطینی یعنی تمام ساکنان سرزمین اشغالی فلسطین می‌گویند که حمله رژیم اسرائیل به ایران منجر به برانگیخته شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خواهد شد.این نظرسنجی توسط پروفسور «یاکوف شامیر» از موسسه تحقیقاتی «هری ترومن» انجام شده است. در این نظرسنجی 1270 فلسطینی در قدس شرقی، نوار غزه و کرانه باختری و 600 صهیونیست مشارکت داشته‌اند.

وطن امروز

- افشاگری‌های فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در وین درباره همکاری‌های آژانس با عوامل خرابکار علیه برنامه هسته‌ای ایران موجب شد فضای بحث و طرح این موضوعات در رسانه‌ها فراهم شود. در همین راستا علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نام شرکتی که اقدام به خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران کرده بود را فاش کرد. بروجردی گفت: روشنگری‌هایی که آقای عباسی مبنی بر انفجار در خط لوله و قطع برق و درخواست بازدید سرزده از فردو مطرح کرد بیانگر آن است که آژانس در اقدامی هماهنگ با ‌تروریست‌ها عمل می‌کند که این موضوع مایه تاسف و تعجب است. وی با تاکید بر کشف شیطنت‌های آژانس از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور‌ یادآور شد: مسؤولان ذی‌ربط اطلاعاتی- امنیتی ما موفق به شناسایی دستگاه‌هایی که برای فعالیت‌های هسته‌ای به ما عرضه و در آن مواد منفجره کار گذاشته شده بود شدند، قرار بود این دستگاه‌ها در زمان به‌کارگیری منفجر و تمام سیستم را مختل کنند اما در نهایت با هوشمندی متخصصان داخلی این توطئه دشمنان خنثی شد. بروجردی با بیان اینکه جاسازی مواد منفجره در تجهیزات ارائه شده به ایران در شرکت «زیمنس آلمان» انجام شده است، به باشگاه خبرنگاران گفت: شرکت زیمنس باید پاسخگوی این اقدام خود باشد.

-سایت بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی عجیب دسترسی خانواده‌ها به ریز نمرات دانشجویان در هر ‌ترم را توطئه دولت برای «از نفس انداختن جو پویای دانشگاه‌ها» دانست! بی‌بی‌سی ارتباط بیشتر خانواده‌ها با دانشجویان و ایجاد زمینه برای اطلاع خانواده‌ها از وضعیت تحصیلی فرزندانشان را توطئه دانست و نوشت: «دولت تلاش می‌کند هر چه بیشتر پای والدین دانشجویان را به دانشگاه و نظارت بر درس خواندن و فعالیت فرزندشان باز کند. اخیرا اعلام شد امکان دسترسی والدین دانشجویان به کارنامه آنها فراهم شده است. وزارت علوم همچنین با بومی‌سازی دانشگاه‌ها، سعی دارد دانشجویان را بیش از پیش در خانه و نزد خانواده نگه دارد.

- دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در راستای وظیفه خود که همان عدالتخواهی و آرمانگرایی است در روز ورود وی به کشور در فرودگاه، دادگاه افکار عمومی را برگزار کرده و همانجا ناگفته‌های خود را بیان خواهیم کرد. دانشجویان در این اطلاعیه تاکید کردند: از قوه قضائیه انتظار داریم با محاکمه بموقع، سریع و با دقت و بر اساس موازین اسلامی، موجبات راضی کردن افکار ملت انقلابی و دانشجویان را فراهم کند و با ممنوع‌الخروج کردن وی از کشور، زمینه‌های فرار مهدی هاشمی از مجازات اسلامی را از بین ببرد. از سوی دیگر یک منبع مطلع امنیتی گفت با افزایش احتمال ورود مهدی هاشمی به کشور نگرانی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از انجام حرکت‌های خودجوش و غیرقابل پیشگیری و کنترل، علیه وی و نزدیکان و مرتبطانش افزایش یافته است. وی در گفت‌وگو با جهان‌نیوز با اشاره به اینکه خبر تصمیم مهدی هاشمی برای ورود به کشور به سرعت در محافل مختلف همه‌گیر شده است، تاکید کرد هم‌اکنون نشانه‌های جدی وجود دارد که در محافل مختلف بحث‌ها درباره این موضوع صورت می‌گیرد که بعید است دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بتوانند به همه آنها اشراف پیدا کرده و از آنها پیشگیری کنند.