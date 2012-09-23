شاخص بورس 2700 واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پایان بخش معاملات امروز بازار سهام با رکورد شکنی دیگری برای شاخص همراه بود. در بورس تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمت با 251 واحد افزایش به رقم 27 هزار و 127 واحد رسید.



شاخص بازار اول(تالار اصلی ) با 225 واحد افزایش عدد 22 هزار و 98 واحد را تجربه کرد. تکرار این وضعیت برای شاخص بازار دوم (تالار فرعی ) باعث افزایش 231 واحدی آن و ثبت رقم 40 هزار و 21 واحدی همراه بود. ارزش کل معاملات سهام در تالار شیشه ای اما به بیش از 115 میلیارد تومان بالغ شد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 34 واحد افزایش و پالایش نفت بندر عباس با 10 واحد کاهش تاثیر گذارترین نمادها بر شاخص کل بودند.



فعالیت کاری بورس تهران در دومین روز مهر ماه جاری در شرایطی از سر گرفته شد که پس از رونمایی رکورد شکنی دیگری از نماگرهای بازار سهام به یکباره و در یک ساعت پایانی فعالیت بازار، صفهای خرید در اغلب نمادهای تاثیر گذاری همچون فولادی ها،معدنی ها ،پالایشی ها و برخی خودرو سازان بزرگ واگذار شد.



آغازگر این روند اعلام گزارش شفاف سازی شرکت پالایش نفت بندر عباس بود که انتظار اغلب معامله گران برای اعلام تعدیل مناسب عایدی در عملکرد شش ماهه امسال را بر باد داد.



در گزارشی که مدیر عامل "شبندر" به سازمان بورس ارایه کرده از عدم دریافت سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از بابت فروش صادراتی شرکت خبر داده و اعلام کرده در حال حاضر هیچ تغییری در وضع مالی آن بوجود نیامده است.



این در حالی است که با نگاهی به نرخ صعودی دلار و نفت خام در ماههای اخیر و از طرفی صادراتی بودن حجم بالایی از تولیدات این شرکت می توان انتظار تحقق پوشش سود برآوردی در عملکرد شش ماهه و حتی تعدیل سود را انتظار داشت.



در گروه بانکی امروز اغلب نمادها با اقبال خریداران سهام همراه بود. جاماندن این گروه از خیز صعودی بورس و عدم توجیه شکست بیشتر برای نسبت قیمت بر درآمدی آنها در بازگشت رونق به این گروه بی تاثیر نبوده است.



گروه خودرویی نیز با وجود انتظار برای انتشار اخبار تاثیر گذاری همچون آزاد سازی قیمتها و یا واگذاری سهام مدیریتی شرکت های بانک پارسیان و سایپا امروز با واگذاری صف خرید سنگین اغلب نماد های مطرح این گروه همراه بود.



معامله گران تالار شیشه ای عدم وقوع اتفاق جدید در این گروه و به حاشیه رانده شدن دریافت تسهیلات هزار میلیارد تومانی در ایجاد انگیزه نوسان‌گیری از سوی معامله گران را بی تاثیر نمی دانند.



از سیمانی ها اما خبر می رسد افزایش 22 درصدی قیمت سیمان که از امروز به اجرا گذاشته شده است به تداوم صف خریدهای پایدار در این گروه انجامیده است.



در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عدم اعلام شرکت‌های سیمانی از بابت میزان تاثیر گذاری این موضوع بر سودآوری های آنها چنانچه این شرکت ها همچون گذشته در ارایه گزارش های خود ، دست پایین را در نظر بگیرند دیگر شکل گیری صف خرید های سنگین در نماد معاملاتی این شرکت ها توجیهی نخواهد داشت.



به نظر می رسد رشد قیمت جهانی فلزات اساسی و کالاهای پایه در ماههای اخیر در کنار نوسان رو به بالای قیمت دلار در بازار آزاد نقش به سزایی برای اقبال خریداران حقیقی و حقوقی به گروه فلزات اساسی و معدنی داشته است.



روند بازار سهام و واگذاری صف خریدها در روز جاری جدای از تاثیرمحسوس ریسکهای سیستماتیک تنها از یک عامل درونزا ناشی می شد که برای یافتن آن باید به نمودار رشد شاخص در روز های گذشته مراجعه کرد.



در 18 روز کاری بورس ، شاخص کل بازده نقدی و قیمت بیش از دو هزار و 780 واحد افزایش را تجربه کرده است . به عبارت دیگر، از ابتدای شهریور ماه تا به امروز به طور متوسط میزان الحراره بازار سهام روزانه افزایش 154 واحدی را شاهد بوده بدون آنکه اتفاق خاصی در کلیت اقتصادی و سیاسی کشور رخ داده باشد؛ از این رو استراحت شاخص در شرایط فعلی بدیهی است.