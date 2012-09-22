تمسخر قانون در فیلمنامه لاله و فیلم گشت ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری از دولت و به صورت خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان سینمایی انتظار جدی دارد تا در ساخت فیلم‌ها، سه نکته را مورد نظر قرار دهند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: نخست آنکه در ساخت فیلم‌ها، حرمت احکام الهی به جدّ رعایت شود و در مورد فیلم‌ "گشت ارشاد" و فیلمنامه "لاله" که جنجال‌هایی در جامعه ایجاد کرد و مورد سئوال نمایندگان نیز قرار گفت، اعتراض‌ بر این بود که برخی احکام مصرّح الهی در آنها نادیده گرفته شده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس انتظار دارد در ساخت فیلم‌ها، قانون نظام اسلامی رعایت شود و مورد احترام قرار گیرد، زیرا در برخی از صحنه‌های فیلم "گشت ارشاد" و آنچه در فیلمنامه "لاله" آمده، قانون تمسخر شده است.

لزوم ورود حوزه علمیه به بحث علوم انسانی

نماینده مردم گرگان و آق قلا با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انتظارات حوزه از نظام و توقعات نظام از حوزه گفت: ما انتظار داریم حوزه علمیه در بحث علوم انسانی ورود پیدا کند چراکه خیلی از متون علوم انسانی ترجمه شده غرب است و با نیازهای بومی همخوانی ندارد.

عضو هیات رییسه مجمع نمایندگانی روحانی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه تعریف متناسب با شرع در بحث موسیقی از سوی مراجع خاطرنشان کرد: ما نیازمندیم که این مباحث در سطح حوزه انجام شود و نتایج آن در جامعه امروز مطرح شود.

طاهری اضافه کرد: همچنین به نظر می‌رسد در مباحث اقتصادی و بانکی نیز نیازمند کمک حوزه‌های علمیه هستیم تا در خصوص مساله بانکداری اسلامی نظریه پردازی کنند.

جنگ سرآغاز بیداری اسلامی بود

سخنگوی کمسیون فرهنگی مجلس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این جنگ سرآغازی بر بیداری اسلامی بود ، چرا که برگرفته از مقدساتی بود که همینک با الهام از آن ، جوانانی به رشد و بلوغ رسیدند که در سراسر جهان اسلام منجر به بیداری اسلامی شدند.



سید علی طاهری اظهار داشت: جنگ تحمیلی آحاد ملت ایران را چون ید واحده متحد کرده بود و از ماهیت پلشت تمام دشمنان داخلی و خارجی نظام پرده برداشته بود که چقدر خائنانه و ناجوانمردانه و در پس حرف ها و استدلالهای گوناگون و گسترده شان چه نیت و ذات پلیدی دارند.



وی اظهار داشت: تمام فراز و فرودهای جنگ برای ما برکت بود. همانطور که بعد از جنگ ، حمله آمریکا به صدام ، جنگ سی و سه روزه لبنان، پیروزی حماس در انتخابات مردم فلسطین، پیروزی مسلمانان یمن در انتخابات مجلس آن کشور و ... همه و همه نهایتاً به نفع انقلاب اسلامی بوده و هست و خواهد بود.