250 پایگاه کمیته امداد برای برگزاری جشن عاطفه ها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با نمایندگان خبرگزاریهای استان اضافه کرد: علاوه بر این امسال با همکاری دستگاه های فرهنگی استان تمام مدارس نیز به عنوان پایگاه های کمیته امداد کمکهای دانش آموزی را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه جشن عاطفه ها امسال در قالب برنامه های متنوع از پنجم مهرماه به مدت دو روز آغاز خواهد شد، یادآور شد: هدف از برگزاری این جشن نیکوکاری تامین مایحتاج دانش آموزان و خانواده های نیازمند است.

مدیرکل کمیته امداد استان تقویت و فرهنگ سازی انفاق و نیکوکاری در جامعه، وحدت و صمیمت در بین مردم بویژه افراد غنی و نیازمند، جمع آوری کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند و... را از دیگر اهداف برگزاری این جشن نیکوکاری عنوان کرد.

وی افزود: همه ساله این نهاد اعتباراتی برای تامین پوشاک و لوازم التحریر و هزینه دانش آموزان تحت پوشش اختصاص می دهد، اما این اعتبارات کافی نیست، بنابراین جشن عاطفه ها برای تامین بخش دیگری از نیازمندیها در سطح کشور برگزار می شود.

زلالی با اشاره به برگزاری این جشن قبل از آغاز سال تحصیلی در سالهای گذشته متذکر شد: با اختصاص اعتبارات دولتی برای دانش آموزان، تلاش کردیم جشن عاطفه ها برای جبران بخش دیگری از نیازمندیها بعد از بازگشایی مدارس اجرا کنیم تا به اهداف خود دست یابیم.

وی تعداد پایگاه های جشن نیکوکاری سال گذشته را 272 مورد با 455 مددکار رسمی و افتخاری عنوان کرد و ادامه داد: مردم اردبیل در جشن نیکوکاری سال 90 بالغ بر دو میلیارد و 780 میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

این مسئول با بیان اینکه بخشی از این رقم با توزیع پاکتهای نیکوکاری در بین دانش آموزان مدارس استان تامین شده است، تصریح کرد: سال گذشته 100 هزار پاکت نیکوکاری در بین 200 دانش آموز توزیع و بیش از 500 میلیون ریال کمک جمع آوری شد.

به گفته وی این کمکهای نقدی در اختیار مدارس جمع آوری شده قرار گرفته تا با شناسایی دانش آموزان نیازمند و یا خانواده های آنها، این کمکها توزیع شود.

زلالی عنوان کرد: این نهاد در سال گذشته و از طریق برگزاری سه جشن نیکوکاری، عاطفه ها و احسان دانش آموزی که طرح توزیع قلک در بین دانش آموزان مدارس است، بالغ بر یک میلیارد و 650 میلیون ریال وجوه نقدی جمع آوری کرده است.

