نمایشگاه اوقات فراغت آبان ماه امسال در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین نمایشگاه اوقات فراغت با عنوان رنگین کمان لحظه ها آبان ماه امسال در مشهد برگزار می شود.

مهدی عباس زاده قائنی مسئول اجرایی نمایشگاه اوقات فراغت مشهد گفت: این نمایشگاه با اهدافی همچون اصلاح نگرش نهادها، مدیران و جامعه درباره ضرورت اصلاح الگوی شیوه مدیریت و برنامه ریزی در مورد اوقات فراغت، آگاه سازی و توانمندسازی مخاطبان در مدیریت این موضوع و ایجاد نگرش جدید در شهروندان برپا می شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، مسابقه ماهیگیری، جنگ های خانوادگی، نمایشگاه کاریکاتور، مسابقات ویژه بانوان از اول تا 5 آبان ماه سال جاری افزود: نمایشگاه مذکور در قالب های گردشگری و طبیعت، تفریح و سرگرمی، مشاوره و سلامت روان، مهارت های حرکتی- ورزشی، مذهبی و اعتقادی ارائه می شود.

رکوردگیری از دو و میدانی کاران نونهال خراسان رضوی برگزار شد

اولین مرحله رکوردگیری دو و میدانی کاران نونهال دختر خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

این رکوردگیری با حضور 60 نفر از شهرستان های مشهد، قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، درگز، طرقبه و نیشابور در ماده های 60 متر، 60 متر بامانع، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 3000 متر، پرش طول، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه در محل سالن باغبانباشی مشهد برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم سبزوار با 3 طلا و 3 نقره اول شد، تیم درگز با 3 طلا و یک برنز به مقام دوم رسید و تیم مشهد الف با 2 طلا، یک نقره و یک برنز مقام سوم را از آن خود کرد.

نایب قهرمانی تیم بسکتبال خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور

تیم بسکتبال خراسان رضوی نایب قهرمان مسابقات قهرمانی جوانان بسکتبال 3×3 کشور شد.

این مسابقات به مدت 4 روز از 28 شهریورماه سال جاری با حضور 10 تیم از استان های سراسر کشور در مشهد برگزار شد.

بنا بر این گزارش، تیم های فارس، خراسان رضوی، مازندارن، آستان قدس رضوی، همدان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب مقام های اول تا دهم این رقابت ها را از آن خود کردند.

گفتنی است در پایان این مسابقات از علی زهی بسکتبالیست سابق تیم ملی ایران تجلیل به عمل آمد.

مسابقات کونگ فو قهرمانی بانوان خراسان رضوی برگزار شد

به مناسبت دهه کرامت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقات کونگ فو قهرمانی بانوان استان در بخش آزاد برگزار شد.

این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور 50 شرکت کننده از شهرستان های مشهد، قوچان و فریمان برگزار شد

بنا بر این گزارش در پایان این مسابقات تیم های مشهد الف، قوچان و فریمان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

گفتنی است نفرات برتر بزرگسالان به مسابقات قهرمانی کشوری که در اصفهان برگزار خواهد شد، اعزام می شوند

کسب 18 مدال توسط تیم جودو نونهالان خراسان رضوی در منطقه دو کشور

تیم جودو نونهالان خراسان رضوی با کسب 11 مدال طلا، سه نقره و چهار برنز عنوان قهرمانی را در رقابت های قهرمانی منطقه دو کشور به دست آورد.

تیم جودو نونهالان استان در میان تیم های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت.

گفتنی است در پایان این مسابقات نفرات اول و دوم هر وزن به عنوان برگزیدگان منطقه دو کشور به رقابت‌های قهرمانی جودو نونهالان کشور و انتخابی تیم ملی که مهرماه سال جاری برگزار می شود، اعزام خواهند شد.