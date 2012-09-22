دستگاه قضا قاطعانه به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله لاریجانی رئیس دستگاه قضا نوشت.

متن این نامه بدین شرح است:



حضرت آیت الله آملی لاریجانی



سلام علیکم



خوشبختانه در جهان شاهد آن هستیم که با الگوبرداری از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و با تکیه بر ارزش‌های ناب دین مبین اسلام، مردمان آزاده جهان به ندای بیداری اسلامی با شعار برپایی عدالت لبیک گفته و بر آنند که ریشه ظلم و ستم و فساد و تبعیض را برچینند و عدالت خواهی را در گوشه گوشه جهان فریاد زنند.



عدالت خواهی که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی از ارکان اصلی خواسته‌های ملت ایران بود و در راه رسیدن به این هدف والا، هزاران شهید قطره قطره خون خود را تقدیم نمودند، در دهه چهارم انقلاب که معطوف به پیشرفت و عدالت گشته، به حول و قوه الهی به گفتمان غالب نظام تبدیل شده است.



و بر اساس منویات مقام معظم رهبری که فرموده‌اند: «هر که می‌خواهد با دشمنان این ملت مبارزه عملی کارآمد بکند، با فساد مبارزه کند» را در سرلوحه شعارهای دانشجویی خویش قرار داده‌ایم. چنانکه باید برای رفع محرومیت‌ها و تبعیض باید یک حرکت جدی و صادقانه‌ای انجام شود. لذا به صراحت اعلام می‌نمائیم آنچه را که مدت‌هاست در ذهن و فکر خویش داریم و احساس می‌کنیم باید امروز با صدای بلند اعلام کنیم و آن مبارزه با فساد و ایجاد عدالت است. چراکه یکی از مشکلات نظام اسلامی وجود شکاف اقتصادی و تبعیض در همه امور است که انصافاً مردم عزیز ایران اسلامی را آزار می دهد.



جناب آیت الله آملی لاریجانی



متاسفانه گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که آقای مهدی هاشمی در حال مهیا شدن برای بازگشت به کشور هستند. بنابراین بر حسب وظیفه دانشجویمان که منطبق با مطالبه گری است بر خود لازم می‌دانیم سوالات جنبش دانشجویی را در مورد عدالت بیان کنیم:



1. آیا ایشان در جریان فتنه 88 (به اعتراف افراد دستگیر شده)، نقش نداشته‌اند؟ و ابهاماتی را در اذهان مردم ایجاد کرده است؟



2. در زمان خروج ایشان از کشور اعلام شد که ایشان جهت بازدید و فعالیت در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی به لندن تشریف برده‌اند، اما بعد از سخنان مدیریت جدید دانشگاه مبنی برعدم فعالیت واحد آکسفورد این سوال ایجاد شد، پس دلیل این بازدیدها چیست؟ آیا این رفتارها برای فرار از عدالت نبوده است؟



3. این رفت آمدهای مشکوک تعدادی از آقازادگان به لندن تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟



4. چگونه است که کارمندان ایشان در بعضی از سایت‌های خبری در فتنه 88 دستگیر شده و مدت‌ها در زندان به سر می‌برند، اما ایشان حتی لحظه‌ای در دادگاهی، ‌حاضر به پاسخگویی نبوده است؟



آقای آملی لاریجانی



بر خود می‌بالیم که حضرتعالی در «پرونده موسوم به زمین خواری» و «پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران» تمام و کمال و با عدالت برخورد داشته‌اید و تاکید نمودید «مطلقا در هیچ پرونده‌ای ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید.» و این گویای صداقت و شجاعت شماست. اما متاسفانه در برخورد با تعدادی از آقازادگان ملاحظاتی می‌شود، که نمونه آن آقای مهدی هاشمی است. و ما دانشجویان نگران آن هستیم، که فشارهای سیاسی شما را از وظیفه اصلی تان تحت الشعاع قرار دهد و اگر شما بتوانید در این مورد جهاد عملی خویش را انجام دهید دانشجویان تا آخر در مساله عدالت در کنار شما قرار خواهند گرفت.



رئیس محترم دستگاه قضا



در تاریخ نظام اسلامی ایران نمونه‌های بسیار متعددی داشته‌ایم که به خاطر برپایی عدالت از نزدیکترین اشخاص خود گذشته‌اند، که نمونه بارز آن آیت الله خزعلی و آیت الله محمدی گیلانی می‌باشند.



ما دانشجویان دنبال آن هستیم که پرچم عدالت طلبی خاموش نگردد و اگر کسی گفت عدالت را مطرح نکنید، باید با صراحت تمام بیان کنیم، که لحظه‌ای از مطالبه عدالت گرایانه دانشجویان کوتاه نخواهیم آمد.



اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (اتحادیه اول) به دور از هرگونه موضع گیری سیاسی و تخریبی و فقط به دلیل برقراری عدالت و عدالت خواهی و عدم تبعیض، از دستگاه قضا مصرانه درخواست رسیدگی به پرونده آقای مهدی هاشمی و دیگر آقازادگانی که با رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی خود به آبروی نظام اسلامی خدشه وارد کرده‌اند، را داریم.

