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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

تیرداد:

اطلاعات 642 کارگاه صنعتی در البرز جمع آوری می شود

اطلاعات 642 کارگاه صنعتی در البرز جمع آوری می شود

کرج - خبرگزای مهر: سرپرست اداره کل آمار و اطلاعات استانداری البرز با اشاره به آغاز طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی استان گفت: در این طرح مشخصات و اطلاعات 642 کارگاه صنعتی به منظور اتخاذ سیاستهای اقتصادی جمع آوری می شود.

علی تیرداد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی گفت: هدف از اجرای این طرح تهیه زمینه اطلاعاتی مناسب از ویژگیهای کارگاههای صنعتی برای برنامه ریزی توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست های اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه های توسعه صنعتی است.

تیرداد در توضیح بیشتر این طرح گفت: در این طرح ماموران آمار گیر به 642 کارگاه صنعتی با 10 نفر نیروی کار و بیشتر در سطح استان مراجعه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل می کنند.

وی افزود: این پرسشنامه از بخشهایی نظیر تعداد شاغلان به تفکیک جنس و نوع تخصص، پرداختیها به شاغلان، مواد اولیه مصرف شده، مقدار و ارزش تولیدات، فروش و صادرات در سال 1390، موجودی انبار، سرمایه گذاری و ... تشکیل شده است.

مسائل زیست محیطی و وضعیت بهداشت و ایمنی از دیگر مواردی است که به گفته تیرداد در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

سرپرست اطلاعات و آمار استانداری البرز گفت: با استفاده از این اطلاعات دستگاههای برنامه ریز در سطح ملی و منطقه ای می توانند با هدفگذاری دقیق مسیر توسعه اقتصادی را تدوین کنند. 

تیرداد با تاکید بر اهمیت اطلاعات جمع آوری شده در این طرح گفت: خوشبختانه بیشتر مدیران کارگاههای صنعتی همکاری بسیار خوبی با ماموران اجرایی برای اجرای دقیق طرح داشته اند که قابل تقدیر است.
 
وی ابراز امیدواری کرد باهمکاری بیشتر برخی مدیران، طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی با موفقیت به پایان برسد.

کد مطلب 1702347

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