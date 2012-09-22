دوره آموزشی تفسیر نتایج آزمایشات خاک، بتن و آسفالت در اردکان برگزار شد

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را افزایش اطلاعات کاربردی آزمایشگاهی مهندسین ناظر و عمران که در بخش ساخت و ساز استان مشغول به کار هستند عنوان کرد.

عباس صفاری با بیان اینکه 45 نفر از مهندسین ناظر شهرستان‌های اردکان و میبد در این دوره آموزشی شرکت کردند، اظهار داشت: ارزیابی شرکت کنندگان از این دوره مثبت بود و امیدواریم با برگزاری این دوره در شهرستان‌های دیگر استان، کیفیت ساخت و سازها را به وسیله اطلاعات کاربردی که در این دوره ها ارائه می‌شود، افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این دوره در جهت ظرفیت‌سازی و ارتقا سطح عوامل نظام فنی و اجرایی استان با همکاری کمیته آموزش شورای فنی استانداری یزد و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان برگزار شد.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد از فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرستان اردکان خبر داد و گفت: شرح وظایف این آزمایشگاه انجام آزمایشات کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی راهسازی و ساختمان است و تمامی آزمایشات خاک و بتن در محدوده این شهرستان را انجام می‌دهد.

صفاری تصریح کرد: 6 نفر اعم از تکنسین، کارشناس و کارگر در این آزمایشگاه مشغول به کار هستند.