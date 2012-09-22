رشد بیش از 23 درصدی تشکلات کارگری و کارفرمایی استان در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن رضایی بعد از ظهر امروز شنبه در جمع کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: توسعه تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی موجب توسعه مشارکت در روابط کار می شود که این هدف با روی کار آمدن دولت نهم و دهم بیش از پیش نمایان شد.

وی افزود:دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به تشکل های صنفی مذکور داشته است بطوریکه در سال 90 نسبت به سال 89 شاهد رشد بیش از 23 درصدی این تشکلات هستیم.



وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در این سال باید همه تشکلات کارگری و کارفرمایی انسجام پیدا کنند ابراز داشت:این نوع رابطه بر فکر نو و تازه، مشارکت کار و سرمایه ایرانی متکی است.



رئیس تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان سخنان خود ابراز داشت: اگر ما برای کارگر تعهد حفظ منافع کارفرما و بالعکس برای کارفرما تعهد حفظ و رعایت منافع کارگر را قائل شویم به حقوق روابط کار جنبه ایده آل داده ایم و در این صورت می توانیم در تحقق اصل سه جانبه گرایی و سوق دادن آن به سمت دو جانبه گرایی ( مذاکره مستقیم کارگر و کارفرما) که خواسته اصلی جوامع بین الملل کاری می باشد قدم های اساسی برداریم.