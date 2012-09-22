تمجید میشل عون از پایداری سوریه در برابر توطئه های غربی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا) ، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت : سوریه با وجود محاصره آن از سوی کشورهای غربی، همچنان ایستاده است.

وی افزود: خروج سفیران کشورهای غربی از سوریه به مفهوم مشکل برای نظام سوریه نیست، بلکه نشان دهنده قوی بودن سیاست خارجی سوریه با وجود اوضاع امنیتی آن است.

عون بیان کرد: احتمال اقدام نظامی غرب علیه سوریه بعید است و بحران این کشور از طریق گفتگوی سیاسی یا شکست یکی از طرفهای درگیر یعنی مخالفان به پایان می رسد.

وی افزود: کسی نمی تواند بگوید که آمریکا قادر به انجام هر کاری است، زیرا قدرتهای بزرگ در برابر آن ایستاده اند و این به مفهوم نظام جهانی جدیدی است.

عون بیان کرد: ارتش لبنان در جبهه داخلی توان لازم را دارد، اما اگر کشور در معرض خطر قرار گیرد ارتش توان دفاع به ویژه در برابر اسرائیل را ندارد و اینجاست که مقاومت لبنان باید وارد عمل شود.

از سوی دیگر "ایوان میلنیکوف" معاون اول رئیس مجلس دومای روسیه گفت : جامعه بین الملل نباید اندیشه های خود را بر کشورهای مستقل تحمیل کند، ما از تغییرات تدریجی خالی از خشونت در جهان عرب حمایت می کنیم.

وی درباره پیامدهای دخالت در امور سوریه به بهانه کمکهای بشردوستانه هشدار داد.