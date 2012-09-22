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۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

حدادی:

دفاع مقدس نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران است

دفاع مقدس نقطه عطف جمهوری اسلامی ایران است

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرمانده ساوجبلاغ با بیان اینکه رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی فرماندهی امام راحل (ره) بود، گفت: پیروزی در این جنگ نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی ایران است.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای نمایش بخشی از توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مردم ایران اسلامی دلیرانه در اوج سختیها همدل و همپای دلاور مردان از آرمانها و ارزشهای دفاع مقدس پاسداری کردند و به همین دلیل امروز نسل جوان باید با آشنایی از این رشادت ها برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس تلاش کند.

وی ادامه داد: گرامیداشت ارزش های انقلابی یک ضرورت برای آشنایی قشر جوان با آرمان های اسلامی است و بهترین فرصت برای عملی کردن این مهم ایام هفته دفاع مقدس است.

وی جنگ تحمیلی را در ابعاد مختلف از مهمترین جنگ‌های تاریخ خواند و گفت: جنگ تحمیلی از نظر زمان دو برابر جنگ جهانی اول و یک و نیم برابر جنگ جهانی دوم طول کشید و مهمترین ویژگی آن شرکت و حضور مجموعه‌ای از قدرتهای جهان علیه یک کشور تازه انقلاب ‌کرده بود.

فرماندار ساوجبلاغ ویژگی مهم دفاع مقدس را رهبری یک مرجع تقلید شیعی به‌عنوان فرمانده کل قوا عنوان کرد و افزود: آنچه که رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را در مقابل تهاجم همه‌جانبه استکبار جهانی به سرکردگی صدام به پیروزی رساند و ما را در جهان به‌عنوان اولین کشور مسلمان در مقابله با مستکبران و جهانخواران خبرساز کرد، فرماندهی امام راحل (ره) بود.

وی ایمان به خدا و جهان آخرت، رهبری امام راحل (ره)، اعتقاد و ولایی‌بودن ملت و رزمندگان را از مهمترین دلایل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی دانست.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 1702382

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