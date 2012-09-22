عبدالله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحد فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه دیر در نظر دارد به مناسبت سالروز هشت سال دفاع مقدس از عکسهای یادگاری عزیزان رزمنده شهرستان دیر، شهدا، جانبازان و آزادگان سرفراز مجموعهای نفیس جمعآوری و به نمایش آحاد مردم بگذارد.
وی یادآورشد: تمام رزمندگان و بسیجیان می توانند عکسهای یادگاری خود را به کانون جوانان بسیج، حوزههای مقاومت و واحدفرهنگی اجتماعی سپاه دیر ارائه دهند.
مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه دیر ادامه داد: در فراخوان مرحله اول تعداد 700 قطعه عکس از رزمندگان و ایثارگران جمع آوری شده است که در نمایشگاهی در هفته بسیج در معرض دید علاقه مندان قرار میگیرد.
میرزائی اذعان داشت: اگر رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تجربیات خود را به خوبی به نسل جوان منتقل کنند می تواند جوانان را در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان بیمه کند.
وی افزود: یکی از خواستههای دشمنان نظام و انقلاب ایجاد فاصله بین دو نسل جوان و نسل هشت سال دفاع مقدس است زیرا این کار میتواند ما را در راه پیشرفت نظام دچار مشکلات زیادی کند.
مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه دیر اضافه کرد: ضمن تجلیل از رزمندگان و بسیجیان هشت سال دفاع مقدس، آثار به جا مانده از رزمندگان و شهدا میتواند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروزی و آینده تاثیر بهسزایی داشته باشد.
میرزایی همچنین خاطرنشان ساخت: به هشت اثر برتر و برگزیده به مناسبت هشت سال دفاع مقدس در هفته بسیج ضمن تقدیر جوائز نفیسی نیز اهدا خواهد شد.
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