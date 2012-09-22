مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس عصر شنبه در این مراسم اظهار داشت:هنرمندان با هنر خود در خط مقدم دفاع از ارزش های اسلامی قرار دارند و منویات قلبی خود را با استفاده از هنر خود به منصه ظهور می گذارند.

احمد همتی بوشهری تصریح کرد: در نهمین جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا (ع) 151 هنرمند از 25 استان کشور در رشته های طراحی و نقاشی، نگارگری، تذهیب ، گل مرغ، پوستر، مجسمه سازی به مدت دو روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: رقابت بین 83 هنرمند زن و 68 مرد هنرمند امسال برای اولین بار به صورت زنده در موسسه ارم شیراز با نظارت هشت داور مطرح کشور برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین با محکوم کردن فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام (ص)بیان کرد: کسانی که از هنر خود برای خراب کردن چهره پیامبر اسلام (ص)استفاده کردند استحقاق مجازات را دارند و هنرمندان ایران اسلامی به واسطه هنر خود می توانند پاسخ مناسبی به این رفتار دشمنان دهند.

در پایان نهمین جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا (ع) برگزیدگان در بخش های مختلف به شرح زیر معرفی شدند.

پوستر : لوح تقدیر به رضا دالوند از استان لرستان ،لوح تقدیر به زهرا یلمه علی آبادی از استان چهارمحال وبختیاری

نفر سوم : دیپلم افتخار، مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به بهمن سلیمانی از استان همدان

نفر دوم : دیپلم افتخار، مبلغ 12میلیون ریال جایزه نقدی به محمد مهدی خدادادی از استان مرکزی

تذهیب:لوح تقدیر به سیده زینب احمدی از استان خراسان رضوی

نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به زینب رهنما از استان گیلان

نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی به ساره صفائیان از استان فارس

نفر اول : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به سهیلا اسکندری از استان قزوین

نفر اول : دیپلم افتخار ؛تندیس جشنواره و مبلغ 15میلیون ریال جایزه نقدی به محمد حقیقی از استان اصفهان

گل و مرغ:لوح تقدیر به سمیرا سید فتاحی از استان اصفهان

نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به محسن مرادنیا از استان گیلان

نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 12میلیون ریال جایزه نقدی به طاهره مفتاح از استان فارس

نفر اول : دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به مهناز شوال منش از استان تهران

مجسمه سازی:لوح تقدیر به فرشته حضرتی از استان خراسان رضوی،لوح تقدیر به علیرضا روزبهانی از استان البرز

،لوح تقدیر به مریم قهرمانی از استان کهکیلویه و بویراحمد،لوح تقدیر به ایمان امیر محمدی از استان کرمان

نفر سوم : دیپلم افتخار، مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی به رحمان اقبال از استان آذربایجان غربی

نفر دوم : دیپلم افتخار، مبلغ 12میلیون ریال جایزه نقدی به رضا آقا براری از استان قم

نفر اول: دیپلم افتخار،تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی به علی غلام نژاد از استان مرکزی

طراحی ونقاشی:لوح تقدیر به فائزه حاج حسینی از استان یزد ،لوح تقدیر به حسین کرمی از استان مرکزی

نفر سوم : دیپلم افتخار ؛ و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به علی شیری از استان فارس

نفر دوم : دیپلم افتخار ؛ و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به فرزین راه نشین از استان آذربایجان غربی

نفر اول: دیپلم افتخار ؛ تندیس جشنواره و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به ابراهیم محمدیان از استان آذربایجان شرقی

نگارگری:لوح تقدیر به محمد رضا آقامیری از تهران

نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 10میلیون ریال جایزه نقدی به رضوان عرب از استان گلستان

نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 12میلیون ریال جایزه نقدی به اسد اله فقیهی از استان قم

نفر اول : دیپلم افتخار تندیس جشنواره و مبلغ 15میلیون ریال جایزه نقدی به مصطفی شرفی از استان مرکزی