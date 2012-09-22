تصویب جانمایی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد/ برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: جانمایی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان در اراضی پلاک به یدک بجنورد به تأیید رسید.

روزبه دادجو افزود: قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی کاوه "بجنورد"، "لاوان"، "پارسیان" و "بانه" در تاریخ 28 آذرماه 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

وی اظهارداشت: بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در مناطق ویژه اقتصادی یاد شده، براساس آن منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 355 هکتار از اراضی دولتی را شامل می‌شود که با گرایش تجاری، صنعتی و آموزشی است.

محل این پروژه در فاصله 5 کیلومتری غرب مرکز استان واقع شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در طبیعت

دفتر هنرهای تجسمی حوزه هنری خراسان شمالی کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت را برگزار کرد.

این کارگاه عملی در راستای ادامه برگزاری کارگاه‌های آموزشی عکس حوزه هنری خراسان شمالی به مدت یک روز و در منطقه تفریحی بش قارداش انجام گرفت.

برپایه این خبر، داریوش اورانوس بخت، مدرس این کارگاه مباحث فنی پیرامون کادربندی، نورسنجی، زوم کشی و چگونگی استفاده از فلاش را در حضور تعدادی از هنرمندان وعلاقمندان به هنر عکاسی استان را مورد بررسی قرار داد.

اخذ سند 585 هکتار از اراضی دولتی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از اخذ سند 585 هکتار از اراضی دولتی توسط این اداره کل خبر داد.

حسین نعمتی افزود: با توجه به برنامه ابلاغی سال 91، مدیریت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان موفق به اخذ سند با مساحت 585.48 هکتار از اراضی دولتی پلاک 159 اصلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن شده است.

وی تصریح کرد: با اخذ سند مذکور 100 درصد برنامه ابلاغی در خصوص اخذ اسناد اراضی دولتی محقق و 17 درصد نیز پیشرفت داشته است.