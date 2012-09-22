به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز ظهر شنبه با حضور یافتن در یکی از دبستان های شهر اصفهان با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نیازهای امروز نظام آموزشی کشور بوده است، اظهار داشت: البته این سند پس از سالها تلاش و کار مطالعاتی امروز در مرحله اجرا قرار گرفته و 75 ستاد در کشور به مدت دو سال کار و تلاش شبانهروزی به دنبال تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودهاند.
وی با تاکید بر اینکه اگر چه انتقادهای بسیاری در راه اجرای این سند در سطح کشور وجود داشته است، اما این سند با وجود این انتقادها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اضافه کرد: همچنین براساس برنامه درس ملی تغییر کتب درسی 12 پایه تحصیلی الزامی و اجباری تلقی میشود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس این موضوع هر ساله یکی از کتب درسی تغییر پیدا میکنند که در سال تحصیلی گذشته کتب پایه نخست ابتدایی و در سال تحصیلی جدید نیز کتب پایه دوم ابتدایی تغییر کرده است، تاکید کرد: نظام آموزشی کشور با استفاده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که از سال تحصیلی جدید در سطح کشور اجرا شده است، هدفمند میشود.
وی با تاکید بر اینکه مدارس ابتدایی بدون وجود رایانه، امکانات و ابزارهای نوین آموزشی همانند مدرسه بدوم معلم و تخته سیاه هستند، افزود: در حال حاضر آموزش و پرورش از سندی جامع و کامل برای پیشبرد اهداف آموزشی خود برخوردار شده است که تمام برنامههای آموزشی خود را براساس این سند اجرا میکند.
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