لرستان "زیر سایه خورشید" منور می شود/ دهه ای پر از عطر کرامت

به گزرش خبرنگار مهر، جشن های زیر سایه خورشید در ایام دهه کرامت به همت مجموعه های فرهنگی متعهد و مردمی توانمند در هر استان در قالب کانون های جوانان رضوی، همراهی نهادهای دولتی و انسجام و هماهنگی ظرفیت های آستان قدس رضوی در سال جاری در 22 استان کشور و چهار کشور عراق، لبنان، افغانستان و هندوستان برگزار خواهد شد.

به گفته متولیان برگزاری این برنامه هدف از برگزاری این جشن‌ها ایجاد فضایی برای پاسداشت دهه کرامت، بهره‌گیری مردم از فیوضات معنوی، ارتباط با امام هشتم(ع) و ایجاد بستری برای انتقال مفاهیم زندگانی امام رضا(ع) در سطح جامعه است.

همچنین فرهنگ سازی امید و شادابی ملی، زمینه سازی گسترش و نشر ارادت و محبت به آستان ائمه اطهار و معارف ناب موجود در سنت و سیره رضوی با بهره مندی از ظرفیتهای آستان قدس، مشارکت نهادهای ملی و ترغیب و حمایت از حرکتهای مردمی از جمله اهداف کلی برگزاری جشن های زیر سایه خورشید است.

ترویج سنت و سیره امام رضا(ع) با رویکرد بیان مفاهیم کاربردی متناسب با قشر و نیاز به روز مخاطب، فضا سازی عمومی و پاسداشت مناسب دهه کرامت، فراگیری و بستر سازی افزایش امید، همبستگی و شادی و نشاط معنوی در سطح اجتماع و همچنین ترغیب، حمایت و راهبری حرکتهای مردمی در جشنهای میلاد امام رضا(ع) از دیگر اهداف این برنامه عنوان شده است.

جشن های "زیر سایه خورشید" در قالب حضور کاروان رضوی در 90 شهر از 22 استان کشور در ایام دهه کرامت با برگزاری حدود 500 برنامه و پیش بینی پوشش یک و نیم میلیون نفر مخاطب حضوری در برنامه برگزار می شود.

مدیرعامل مؤسسه مبشر صبح لرستان و متولی برگزاری جشن "زیر سایه خورشید" در استان در این رابطه از حضور دو روزه کاروان رضوی در خرم‌آباد و برگزاری مراسم‌های "زیر سایه خورشید" در این شهر خبر داد.

سید رضا هاشمی با اشاره به اینکه روز دوم و سوم مهرماه خرم‌آباد میزبان این کاروان خواهد بود، گفت: برنامه‌های مختلفی مانند دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، سرکشی از بیمارستان‌ها، زیارت شهدای گمنام، برافراشتن پرچم حرم رضوی و همچنین جشن میلاد در قالب این برنامه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه زیارت شهدای گمنام و مراسم برافراشتن این پرچم روز یک‌شنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در تپه شهدای گمنام شهر خرم آباد برگزار می‌شود، عنوان کرد: مراسم جشن میلاد دوشنبه شب، سوم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ تا ساعت ۲۳ در حسینیه حبیب‌ابن مظاهر خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

مدیرعامل مؤسسه مبشر صبح لرستان با بیان اینکه جشن های "زیر سایه خورشید" در دهه کرامت در 22 استان و چهار کشور دنیا برگزار می شود، یادآور شد: امسال استان لرستان به استان‌های تحت پوشش "جشن‌های زیرسایه خورشید" اضافه شده‌ و نخستین بار است که این استان میزبان کاروان رضوی خواهد بود.

هاشمی در پایان از همه مردم خرم‌آباد دعوت کرد که در این دو مراسم حضور داشته باشند.

بنابر این گزارش جشن "زیر سایه خورشید" در لرستان فردا یکشنبه همزمان با دوم مهرماه سالجاری با استقبال از کاروان رضوی در محل بیت نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد آغاز خواهد شد.