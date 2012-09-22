سلامتی را با حفظ محیط زیست به مردم برگردانیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر شنبه در در مراسم افتتاح بخش ccu مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان امیر المومنین اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین بار بیماریهای که بر افراد وارد میشود، به دلیل بهداشت فردی، نوع تغذیه و محیط زیست است که برای رفع این مشکل نیاز به حضور مردم در این عرصه شود.
وی مثل همیشه پیشرفت مقالات علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی 33 سال را از افتخارات این استان نام برد و تاکید کرد: در سال 57 تعداد مقالات پزشکی چاپ شد در نشریات بینالمللی را دو عدد و در سال 84 به 44 عدد رسید که هماکنون 800 مقاله از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجلات معتبر دنیا به چاپ میرسد.
مسائل تحریمی در تجهیزات پزشکی کاملا ملموس است
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تحریم ایران را به خوبی میتوان در عرصه تجهیزات پزشکی لمس کرد، ادامه داد: برای تجهیز و راهاندازی بخشهای ccu، icu و نیروی انسانی این بخشها با محدودیتهای زیادی روبرو هستیم و نیاز به اعتبارات گزافی است.
وی اضافه کرد: راهاندازی بخشهای ccu و icu با 5 تخت تا 7 تخت خبر خوشایندی در جامعه پزشکی است، زیرا برای تاسیس همین تعداد تخت بخشهای مراقبتهای ویژه با مشکلات زیادی برای وارد کردن دستگاههای آن روبرو هستیم.
ذاکر اصفهانی ادامه داد: سال گذشته سفتکاری بخش ccu بیمارستان امیر المومنین آغاز و امسال این بخش به بهرهبرداری رسید و این نشانی از توسعه عمرانی ساختمانها در استان است.
وی توسعه و پیشرفت مراکز عمرانی در شهرستانهای اصفهان و از جمله نائین، خوانسار را از افتخارات این دولت دانست و افزود: سعی شده با تجهیز، نوسازی و ساختمانسازی در شهرستانها در مرحله اول از مهاجرت روستائیان به شهر اصفهان پیشگیری شود و در مرحله دوم مهاجرت معکوس را در شهرستانها ایجاد کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه زیرساختهای به نسبت خوبی در شهرستانها ایجاد شده است و اظهار داشت: هماکنون در 27 روستای اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند و تلاش شده تا پایان دولت دهم تمام روستاها به شبکه گازرسانی مجهز شوند.
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