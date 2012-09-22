  1. بین الملل
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

هنیه:

مقاومت فلسطین قدرت خود را بازیافته است

مقاومت فلسطین قدرت خود را بازیافته است

نخست وزیر منتخب فلسطین از بازسازی قدرت مقاومت با گذشت پنج سال از تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "اسماعیل هنیه" گفت : مقاومت فلسطین با گذشت پنج سال از جنگ اسرائیل علیه غزه، توانسته است قدرت خود را به دست آورد.

وی افزود: با گذشت پنج سال از درد و رنج و محاصره ظالمانه، مردم فلسطین، اهداف رژیم صهیونیستی را به شکست کشانده اند و مقاومت توانسته است قدرت خود را بازیابد.

نخست وزیر منتخب فلسطین بیان کرد: پیروزی نزدیک است و به شما اطمینان می دهم که غزه بر محاصره پیروز شد و غزه هیچگاه از اصول خود عقب نشینی نکرده است.

هنیه ضمن تاکید بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق مسلم خود گفت : با شروع بهار عربی رجز خوانی های اشغالگران به پایان رسید و حالتی از ترس و نگرانی از بیداری اسلامی بر آنها مستولی شده است.

کد مطلب 1702403

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