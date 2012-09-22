مقاومت فلسطین قدرت خود را بازیافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "اسماعیل هنیه" گفت : مقاومت فلسطین با گذشت پنج سال از جنگ اسرائیل علیه غزه، توانسته است قدرت خود را به دست آورد.

وی افزود: با گذشت پنج سال از درد و رنج و محاصره ظالمانه، مردم فلسطین، اهداف رژیم صهیونیستی را به شکست کشانده اند و مقاومت توانسته است قدرت خود را بازیابد.

نخست وزیر منتخب فلسطین بیان کرد: پیروزی نزدیک است و به شما اطمینان می دهم که غزه بر محاصره پیروز شد و غزه هیچگاه از اصول خود عقب نشینی نکرده است.

هنیه ضمن تاکید بر پایبندی ملت فلسطین به حقوق مسلم خود گفت : با شروع بهار عربی رجز خوانی های اشغالگران به پایان رسید و حالتی از ترس و نگرانی از بیداری اسلامی بر آنها مستولی شده است.