هشت محموله کالای وارداتی غیر استاندارد مرجوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عموی سازمان ملی استاندارد افزود: به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی از ورود این کالاهای غیر استاندراد به کشور جلوگیری شده است.

وی گفت:اداره استاندراد مستقر در خرمشهر بر تمام اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از این گمرک را دارد نظارت کرده و تنها درصورت انطباق با استانداردهای ملی یا استاندارد های مورد قبول ، مجوز ورود برای آنها صادر می شود.

وی ادامه داد: سشوار، حالت دهنده مو ، ترانس جوش ، لامپ خودرو، شیلنگ، دستگاه جوشکاری ، جارو برقی و هویه از جمله کالاهای غیراستاندارد مرجوعی است که از کشورهای چین و کره وارد شده بودند.



سازمان ملی استاندارد ایران در کرج مرکز استان البرز مستقر است.

بازدید سرزده مدیر کل امور روستایی و شوراها از پروژه های روستایی در البرز



آرش بهادری مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش آسارا از توابع شهرستان کرج بازدید کرد.

در این سفر از وضعیت معابر، طرحهای هادی و پسماند روستاها بازدید به عمل آمد.



بهادری مدیر کل امور روستایی و شوراها در این بازدید رعایت قوانین و آیین نامه های ابلاغی را مورد تاکید قرار داد و مقرر گردید کارشناس مسئول امور دهیاریها بررسی و نظارت لازم نسبت به عملکرد امور دهیاریها بویژه در مسائل مالی را بعمل آورد.



در این سفر روستاهای همه جا، کیاسر،تکیه سپهسالار،آیگان و پورکان مورد بازدید قرار گرفت.



نمایشگاه فعالیت های "رضوی" در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان البرز برگزار شد



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: همزمان با ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، نمایشگاه آثار اعضا که برای جشنواره های هشت گانه رضوی کشوری تهیه شده بود،در مجتمع آفرینش های کرج واقع در انتهای ساسانی - انتهای خیابان شهید نامجو برگزار شد.



وی افزود: علاقه مندان می توانند تا پایان روز ششم مهر ماه از نمایشگاه بازدید کنند.