به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی و منتخب جام جهانی 1998 از ساعت 18:45 امروز شنبه به مناسبت گرامیداشت چهلمین روز درگذشتگان زلزله آذربایجان شرقی و کمک به دانش‌آموزان این منطقه به مصاف هم رفتند.

این دیدار دوستانه که با قضاوت تورج حق‌وردی و در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد در پایان به برتری 3 بر یک تیم پیشکسوتان فوتبال کشورمان انجامید.

برای تیم منتخب جام جهانی 1998 در این بازی دوستانه ادموند بزیک (2 گل) و بهنام ابوالقاسم‌پور گل زدند و تنها گل تیم رسانه ورزش توسط عادل فردوسی‌پور به ثمر رسید.

این دیدار به همت تیم فوتبال رسانه ورزش، همکاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی و روزنامه خبرورزشی برای گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان زلزله چهل روز پیش آذربایجان برگزار شد. دو تیم رسانه ورزش و منتخب جام جهانی 1998 در دو وقت 30 دقیقه‌ای به مصاف هم رفتند.