حجت‌الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون بیش از 82 ، اثر به دبیر خانه این همایش ارسال شده و این عدد در جشنواره سال گذشته حدود 64 اثر بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به کرامات بی‌پایان که امام رضا (ع) و ائمه اطهارعلیه سلام، افزود: برگزاری این همایش ها همواره شکر گذار این نعمات الهی است که باید قدر این نعمات را به ویژه وجودآقا امام رضا (ع) برکتی بی پایان برای این مملکت می باشد.

آفتابی در رابطه با مجموعه برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا (ع ) در استان کرمانشاه، گفت: این همایش همانند سنوات گذشته با محوریت علمی و پژوهشی در دو بخش کلی مطالعات تحلیل نظری و مطالعات تبیین ادبی و بیست وشش محور فرعی برگزار خواهد شد و قابل ذکر است که حدود 90 درصد آثار مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و این نشان دهنده بالا بودن سطح علمی همایش است .

وی آثار ارسال شده را از سراسر کشور از جمله استانهای همدان –زاهدان- سمنان –مشهد –تبریز –قم –اراک –اصفهان- فارس –تهران و... ذکر کرد و گفت: برنامه های جانبی این جشنواره شامل بر پایی نمایشگاهی در روستای هجیج، شهرستان پاوه و توزیع 2 جلد کتاب جشنواره امام رضا(ع) در دهمین جشنواره امام رضا(ع) در آیینه عرفان است.