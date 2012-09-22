به گزارش خبرنگار مهر حسین کلباسی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه درباره کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی اظهار داشت: از جمله شرایط خودآگاهی ملت‌ها این است که با واکاوی زوایای تاریخ و پنهان تاریخ یک ملت و عرصه‌های مغفول مانده در معرفی شخصیت‌های ناب فرهنگی به جهان بکوشند.

وی افزود: بنابراین بازخوانی تاریخ اسلام به طور عام و تاریخ تشیع به طریق خاص از اولویت‌های فرهنگی و علمی کشور است به این معنا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از سه دهه نیاز به قرائت جدید و کاوش‌های نو در تاریخ اسلام حس می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: همچنین احیای میراث مکتوب گذشتگان که به شکل کتب چاپ سنگی و یا نسخ خطی است به صورت کتاب‌هایی با نوشتار امروزی و معرفی آنها به نسل حاضر در این راه ضروری است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی گفت: ایده تشکیل این کنگره با توجه به اولویت‌های بیان شده شکل گرفت که سابقه آن به پنج سال پیش بازمی‌گردد و تأخیری که تاکنون برای برپایی این کنگره صورت گرفته است به علت تدابیر برای افزودن بر حیثیت علمی این رخداد از طریق چاپ آثار علامه کلباسی و موارد دیگر بوده است.

کلباسی با اشاره به اینکه حاج محمد ابراهیم کرباسی مشهور به حاجی کلباسی از جمله عالمان برجسته تاریخ تشیع به شمار می‌رود، تاکید کرد: آوازه شهرت این عالم نامی از سطح منطقه اصفهان به سراسر ایران و خارج از مرزهای کشور کشیده شد که به شخصیت تأثیرگذار و نافذ وی برمی‌گردد.

احیای حوزه علمیه اصفهان، مهم‌ترین اقدام علامه کلباسی



وی با بیان اینکه احیای حوزه علمیه اصفهان از جمله فعالیت‌های شاخص علامه حاجی کلباسی بوده است، بیان داشت : پس از حمله افاغنه که حوزه علمیه اصفهان به علت کشته شدن علما و یا مهاجرت آنها از اصفهان دچار رکود شده بود، علامه حاجی کلباسی اقدام به احیای جریان علمی و روند و رونق تدریس در حوزه علمیه اصفهان کرد.

دبیر همایش بزرگداشت علامه حاجی کلباسی افزود: ایشان همچنین علم اصول فقه را که از جمله مهم‌ترین قلمروهای علوم اسلامی است، احیا کرد بدین شکل که وی پس از استاد خود «ولید بهبهانی» ادامه دهنده راه وی در احیای این علم بعد از دوران طولانی رکود است.

وی با بیان اینکه وی شاگرد مرحوم بید آبادی و تجلی اخلاق،معنویت و جهات سلوکی و عملی در زمان خود بوده است، تاکید کرد: ابتکارات و نوآوری‌ها، فعالیت خارق‌العاده در بسط و گسترش علوم دینی و تلاش و مجاهدت فوق‌العاده در جهات علمی و سلوک وی را به عنوانم اسوه اخلاقی و نمونه عرفان عملی مطرح می‌سازد.

کلباسی با اشاره به اینکه بسیار از افراد از وجود علامه کلباسی که مقبره وی در جوار مسجد حکیم اصفهان است اطلاعی ندارند، تصریح کرد: ابعاد شخصیتی او را تنها می‌توان از علما و رجال کهنسال و معمرین اصفهان سراغ گرفت و لازم است علامه کلباسی به عنوان یکی از حلقه‌های پرافتخار تشیع به جامعه علمی ایران معرفی شود.



