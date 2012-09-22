به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر شنبه با حضور یافتن در یکی از دبستان های اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در هفته دفاع مقدس قرار داریم، اظهار داشت: مقاومت دلیرانه و جانفشانیهای ایثارگران طی هشت سال دفاع مقدس سبب تداوم حیات ایران اسلامی شده است.
وی به مقارن شدن آغاز سال تحصیلی جدید با هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ایثارگران طی هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی با تمام توان خود در مقابل دشمنان نظام و انقلاب ایستادند و با رشادتهای خود پیروزی را برای ایران اسلامی رقم زدند.
استاندار اصفهان دانشآموزان امروز را آیندهسازان کشور دانست و بیان داشت: امروز زنگ مهر و مقاومت در یکی از مدارس خیرساز استان به صورت نمادین نواخته شد و نواخته شدن زنگ مقاومت در این مدرسه پیامهای خاصی را برای دانشآموزان به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: اصفهان از سرمایههای انسانی توانمندی برخوردار است و پیشرفت کشور در گروی استفاده بهینه از سرمایههای انسانی است.
ذاکر اصفهانی با
یان اینکه دانشآموزان توانمند اصفهانی از سرمایههای انسانی این مرز و بوم هستند، تصریح کرد: همچنین اصفهان از ظرفیتهای ویژهای به دلیل دانشآموزان و دانشجویان نخبه برخوردار است که هر ساله بخشی از رتبههای برتر کنکور و المپیادها را به خود اختصاص میدهند.
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